Расширение координационной задачи НАТО на территории Украины с целью разрешения конфликта аналогично бессмысленному действию — потушить огонь огнеметом, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.



По его мнению, НАТО — это оборонительное объединение, созданное не для осуществления миссий, подобных тем, что происходят на Украине, вовлекающих НАТО в вооруженный конфликт за пределами своей территории и тем самым создающих риск мировой войны. Это абсурд, как если бы пожарный пытался потушить огонь огнеметом, — отметил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.



Ранее глава правительства заявил, что юристы в настоящее время работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла избежать участия в деятельности альянса за его пределами. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что НАТО стремится усилить свою координационную функцию в поставках вооружений Украине и подготовке ее военнослужащих.



31 страна поддерживает это решение, однако Венгрия не желает и не планирует принимать в этом участие. По словам премьер-министра Венгрии, НАТО тем самым "слетает" в конфликт.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)