Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 89,7869
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.05.2024 : 97,1347
О мировой угрозе от НАТО заявили в Венгрии
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:54

О мировой угрозе от НАТО заявили в Венгрии

Расширение координационной задачи НАТО на территории Украины с целью разрешения конфликта аналогично бессмысленному действию — потушить огонь огнеметом, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, НАТО — это оборонительное объединение, созданное не для осуществления миссий, подобных тем, что происходят на Украине, вовлекающих НАТО в вооруженный конфликт за пределами своей территории и тем самым создающих риск мировой войны. Это абсурд, как если бы пожарный пытался потушить огонь огнеметом, — отметил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Ранее глава правительства заявил, что юристы в настоящее время работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла избежать участия в деятельности альянса за его пределами. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что НАТО стремится усилить свою координационную функцию в поставках вооружений Украине и подготовке ее военнослужащих.

31 страна поддерживает это решение, однако Венгрия не желает и не планирует принимать в этом участие. По словам премьер-министра Венгрии, НАТО тем самым "слетает" в конфликт.

Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)

Мир

Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при

Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"

Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области

Читать полностью
В Германии заявили о

В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений

Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.

Читать полностью

Общество

ТАСС: более 60% россиян активно путешествуют

ТАСС: более 60% россиян активно путешествуют

Более 60% россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают поездки по России, а 13% — за границу. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).

Читать полностью
AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей

AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей

Учёные из Центра исследований аккумуляторных материалов и процессов Корейского научно-исследовательского института электротехнологии разработали базовую технологию, обеспечивающую стабильность зарядки/разрядки и длительный срок службы литий-ионных аккумуляторов в условиях быстрой зарядки.

Читать полностью

Новости