Расширение координационной задачи НАТО на территории Украины с целью разрешения конфликта аналогично бессмысленному действию — потушить огонь огнеметом, отметил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его мнению, НАТО — это оборонительное объединение, созданное не для осуществления миссий, подобных тем, что происходят на Украине, вовлекающих НАТО в вооруженный конфликт за пределами своей территории и тем самым создающих риск мировой войны. Это абсурд, как если бы пожарный пытался потушить огонь огнеметом, — отметил Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Ранее глава правительства заявил, что юристы в настоящее время работают над тем, чтобы Венгрия, оставаясь членом НАТО, могла избежать участия в деятельности альянса за его пределами. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал мнение, что НАТО стремится усилить свою координационную функцию в поставках вооружений Украине и подготовке ее военнослужащих.
31 страна поддерживает это решение, однако Венгрия не желает и не планирует принимать в этом участие. По словам премьер-министра Венгрии, НАТО тем самым "слетает" в конфликт.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
Кабмин ФРГ: ВСУ могут наносить удары по РФ при "угрозе Харькову"
Кабинет министров ФРГ заявляет, что ВСУ могут наносить удары западным оружием для отражения атак в Харьковской области
В Германии заявили о "сигнале России" в виде учений
Главный инспектор Вооруженных Сил Германии Карстен Бройер объявил, что учения НАТО в Литве послужили предостережением для России, передает информационное агентство Sky News.
ТАСС: более 60% россиян активно путешествуют
Более 60% россиян активно путешествуют, при этом 33% из них выбирают поездки по России, а 13% — за границу. Каждый пятый путешествует в одиночку, остальные предпочитают компанию супруга или партнера (47%), друзей (24%), детей (20%) и родственников (14%).
AFM: Литий-ионные аккумуляторы способствуют быстрой зарядке электромобилей
Учёные из Центра исследований аккумуляторных материалов и процессов Корейского научно-исследовательского института электротехнологии разработали базовую технологию, обеспечивающую стабильность зарядки/разрядки и длительный срок службы литий-ионных аккумуляторов в условиях быстрой зарядки.