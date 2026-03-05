Наследственность становится врагом: тромбоз вен и скрытые причины его появления

Тромбоз вен нижних конечностей часто провоцируют скрытые факторы, такие как наследственная предрасположенность, травмы с иммобилизацией, обезвоживание, усиливающее вязкость крови по законам физики гемодинамики, инфекции и даже гормональные препараты. Биохимия свертывания крови играет ключевую роль: генетические мутации нарушают баланс факторов, делая плазму склонной к агрегации тромбоцитов. В антропологическом контексте это эхо эволюционных адаптаций, где быстрая коагуляция спасала от кровопотерь, но в современном мире оборачивается риском. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Флеболог, хирург, доктор медицинских наук Вадим Богачев подчеркнул роль семейного анамнеза в выявлении рисков. По его словам, эпизоды тромбозов или ранние инфаркты у родственников сигнализируют о генетических дефектах свертывающей системы. Специалист также указал на внешние триггеры: переломы с гипсом, нарушающие венозный отток, и сгущение крови при дегидратации.

"Существуют генетические факторы, которые предрасполагают к развитию венозного тромбоза. Обратить внимание стоит на семейный анамнез: если у родственников были тромбозы или тромбофлебиты, а также инфаркты или инсульты в молодом возрасте. Такие события могут говорить о том, что система крови работает не совсем правильно", — пояснил Богачев.

Тромбоз усугубляют тяжелые инфекции вроде COVID-19, повреждающие эндотелий сосудов, и онкология, требующая срочной диагностики при "немотивированных" случаях. Свежие тромбы растворяют препаратами или извлекают эндоваскулярно, избегая операций. При симптомах — боли, отеке, дискомфорте — срочно к врачу: ранняя профилактика по факторам риска спасает от осложнений.