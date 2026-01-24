Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 21:25

Вечерний спорт не спасает от венозного застоя — вены требуют другого режима

Долгое сидение ухудшает венозный отток в ногах — флеболог Богачев

Кажется, что если ноги просто "ничего не делают", то и вреда быть не может. Но именно в такой тишине и рождается венозный застой: кровь хуже поднимается вверх, сосуды испытывают лишнюю нагрузку, а со временем растёт риск хронической венозной недостаточности. Проблема особенно знакома тем, кто часами сидит за компьютером или за рулём. Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РГМУ имени Пирогова Вадим Богачев.

Почему вены любят движение

По словам врача, венозная система ног работает по принципу "насоса", и главный мотор здесь — мышцы. Когда сокращаются икроножные мышцы, они помогают проталкивать кровь по венам вверх, против силы тяжести. Если движения нет, этот механизм выключается, и кровь задерживается в нижних конечностях.

При этом вреден не только офисный стул. Богачев подчёркивает: и сидячая, и стоячая работа одинаково ухудшают венозный отток, потому что в обоих случаях мышечная помпа почти не включается. Ситуацию усугубляют привычки, которые кажутся безобидными, но меняют кровоток.

"Венозная система откачивает кровь из ног тогда, когда сокращаются икроножные мышцы, то есть при движении. Поэтому и стоячая, и сидячая работа влияют на венозный отток негативно, создавая предпосылки для развития венозной недостаточности. Во время сидячей работы дополнительно сужается просвет подколенной вены, особенно если человек сидит в узких джинсах или закинув ногу на ногу", — отметил Вадим Богачев.

Что можно сделать, не вставая со стула

Флеболог советует включать ноги в работу прямо во время сидения — не ждать вечера и не надеяться на "компенсацию" спортом. Если есть возможность, лучше периодически вставать и немного походить, но когда это сложно, помогают простые движения в положении сидя. Смысл — заставить голеностоп работать и тем самым запустить мышцы голени.

По словам Богачева, один из самых простых вариантов — вытянуть ноги вперёд и активно сгибать и разгибать стопы в голеностопном суставе. Это минимальная "гимнастика", которая поддерживает отток крови и снижает вероятность застоя.

"Если приходится долго сидеть, нужно периодически вставать и немного походить, а при отсутствии такой возможности — вытянуть ноги вперед и активно разгибать их в голеностопе. Тем, кто проводит за рулем или в офисе много часов, стоит использовать профилактический компрессионный трикотаж. Он частично компенсирует отсутствие движения и помогает сохранить нормальный венозный отток", — пояснил профессор.

Почему вечерний спорт не спасает от застоя

Ещё одна распространённая ошибка — считать, что час тренировки после работы перекрывает весь день в офисе. Богачев отмечает: спорт действительно полезен для сердца и сосудов, но венозный застой возвращается очень быстро, стоит снова надолго сесть. По его словам, после физической нагрузки признаки застоя могут возникать уже через полчаса сидения.

Отсюда и вывод: ногам важно "работать" тогда, когда вы сидите, а не только после того, как день закончился. Именно поэтому врач напоминает о коротких упражнениях прямо в рабочем режиме.

"Вечерний спорт полезен для сердца и сосудов, но не устраняет венозный застой. Работать ногами нужно тогда, когда сидишь, а не после. Лучше делать небольшие упражнения прямо во время работы — как раньше называли, производственная гимнастика: ножками потопали, ручками похлопали — и уже польза", — заключил врач.

Регулярные микро-движения, небольшие прогулки по возможности и профилактический компрессионный трикотаж для тех, кто долго сидит, — это простые шаги, которые помогают венам не "застывать" вместе с вашим расписанием.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

