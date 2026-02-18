Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Первые изменения вен на ногах
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:12

Спортзал превращает вены в зону риска: привычная штанга запускает скрытый механизм варикоза

Регулярные тренировки принято считать универсальным рецептом здоровья, однако для вен избыточная нагрузка способна обернуться обратным эффектом. О том, какие упражнения могут ускорить развитие варикозной болезни и спровоцировать осложнения, рассказал в беседе с Pravda.Ru флеболог, хирург, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова Вадим Богачев.

Силовые нагрузки и скрытая опасность

По словам специалиста, разные виды физической активности по-разному воздействуют на венозную систему. Одни помогают поддерживать сосудистый тонус и нормальный отток крови, другие формируют избыточное давление в брюшной полости и нижних конечностях. В результате создаются условия для прогрессирования варикозной болезни.

"К видам нагрузки, которые могут усугубить течение варикозной болезни, относятся упражнения с подъемом тяжестей, особенно если ноги не защищены компрессионным бельем. Это в первую очередь работа со штангой и другие силовые тренировки, сопровождающиеся повышением внутрибрюшного давления. Опасность также представляют травмоопасные виды спорта — например, тайский бокс или карате, где во время спаррингов и ударных упражнений нередко страдают ноги", — сказал флеболог.

Он уточнил, что отсутствие компрессионной поддержки во время подъема тяжестей усиливает нагрузку на сосуды. А травмоопасные дисциплины повышают риск повреждения мягких тканей и вен, что при уже существующих нарушениях способно привести к осложнениям.

Бег, техника и умеренность

При этом бег не относится к однозначно вредным нагрузкам. Специалист отметил, что при отсутствии выраженных нарушений венозной системы такая активность способствует сокращению мышц бедра и голени, что улучшает венозный возврат и поддерживает тонус сосудов.

Врач подчеркнул, что значение имеют условия тренировки. Подбор обуви в зависимости от покрытия — асфальта или грунта — помогает равномерно распределить нагрузку и снизить риск перенапряжения суставов и сосудов. Во время длительных пробежек, особенно в жару, необходимо контролировать уровень гидратации, поскольку обезвоживание может привести к сгущению крови и увеличить вероятность тромбоза.

Богачев добавил, что при варикозной болезни ключевым принципом остается умеренность. Физическая активность должна укреплять мышцы и поддерживать кровообращение, не вызывая боли и переутомления. Регулярные, но щадящие тренировки без избыточного давления на сосуды и суставы считаются более безопасной стратегией для сохранения здоровья вен.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

