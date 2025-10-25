Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 22:14

Кобры и гадюки в детской: как подросток превратил дачу в частный змеиный питомник

В Подмосковье прокуратура изъяла у подростка коллекцию ядовитых змей

В подмосковном Пушкине сотрудники прокуратуры изъяли у 15-летнего подростка коллекцию смертельно опасных змей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области, в частном доме, где юноша проживал с бабушкой и дедушкой, были обнаружены среднеазиатская кобра, песчаная эфа, кольчатая африканская кобра и габонская гадюка - одни из самых ядовитых видов на планете.

По данным ведомства, у владельца не было документов и ветеринарных паспортов на экзотических питомцев. Также подросток не имел лицензии и профильного образования, необходимых для содержания и разведения таких рептилий.

"Укус каждой из изъятых змей представляет смертельную опасность для человека," — подчеркнули в прокуратуре.

Как подросток завёл смертельно опасных питомцев

Следователи выясняют, где школьник приобрёл ядовитых рептилий и кто помогал ему ухаживать за ними. По предварительным данным, змеи содержались в террариумах в жилом помещении. Родственники подростка утверждают, что не осознавали степень опасности питомцев.

Специалисты отмечают, что подобные случаи — не редкость: интернет-торговля экзотическими животными активно развивается, и приобрести даже смертельно ядовитых существ можно через частные объявления.

Что грозит владельцам

В отношении семьи проводится прокурорская проверка. Особое внимание уделят соблюдению закона об ответственном обращении с животными и исполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Кроме того, отсутствие разрешительных документов и условий для содержания ядовитых животных может повлечь административную или даже уголовную ответственность. По словам юристов, подобные действия могут быть квалифицированы как создание угрозы жизни и здоровью окружающих.

"Для содержания таких змей необходима специальная лицензия и образование, которых ни подросток, ни взрослые не имеют," — уточнили в прокуратуре.

Что сделали с рептилиями

Все изъятые змеи переданы на ответственное хранение в специализированную организацию, где для них обеспечат безопасные условия — соответствующую температуру, влажность и герметичные вольеры.

Ветеринарные специалисты проверят состояние животных и определят, не представляли ли они угрозу для соседей. По предварительным данным, часть змей могла содержаться без надлежащих условий.

Почему такие питомцы смертельно опасны

Каждый из изъятых видов отличается высокой токсичностью яда:

  • Среднеазиатская кобра вызывает паралич дыхательных мышц, смерть наступает за несколько часов.

  • Песчаная эфа известна "тихим" шипением и крайне быстрым укусом.

  • Кольчатая африканская кобра выделяет яд, который разрушает ткани и нервную систему.

  • Габонская гадюка обладает самыми длинными клыками среди змей (до 5 см) и вводит смертельную дозу яда за один укус.

Даже опытные герпетологи работают с ними только в специальных перчатках и за стеклом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: содержание ядовитых животных без разрешения.
    Последствие: угроза жизни, уголовная ответственность.
    Альтернатива: выбирать безопасные виды — королевских питонов, маисовых полозов или игуан.

  • Ошибка: покупка экзотических питомцев без документов.
    Последствие: конфискация, штраф и возможная передача дела в прокуратуру.
    Альтернатива: приобретать животных только у лицензированных заводчиков.

  • Ошибка: размещение террариумов в жилых помещениях без защиты.
    Последствие: риск побега и укусов.
    Альтернатива: оборудовать отдельное помещение с сертифицированными вольерами.

А что если ребёнок интересуется экзотикой?

Специалисты советуют не запрещать интерес к животным, а направить его в безопасное русло. Можно записать подростка в зоокружок, питомник или герпетологический центр, где он сможет ухаживать за животными под присмотром специалистов.

Психологи отмечают, что увлечение экзотикой у подростков нередко связано с желанием самовыражения. Родителям важно объяснить, что владение опасными животными — не показатель силы или уникальности, а источник ответственности и риска.

Мифы и правда

Миф: ядовитые змеи безопасны, если не выпускать их из террариума.
Правда: даже через стекло возможны утечки яда или побеги при неисправности оборудования.

Миф: наличие экзотического питомца не требует разрешения.
Правда: по закону РФ, ядовитые и редкие виды можно содержать только при наличии лицензии и соответствующих условий.

Миф: укушенного можно спасти в домашних условиях.
Правда: без противоядия и срочной медицинской помощи смерть может наступить за 30-60 минут.

Исторический контекст

Подобные случаи неоднократно происходили в России. В 2019 году в Новосибирске у частного коллекционера изъяли более десяти ядовитых змей, включая тайпанов и кобр. После этого был ужесточён контроль за оборотом экзотических животных: введены требования к помещениям, сертификации и ветеринарным документам.

