Венеция вводит плату за вход в 2026 году — туристам придётся регистрироваться заранее

Венеция продолжит взимать плату за вход в исторический центр и в 2026 году. Новые правила охватывают 60 дней в самый загруженный сезон, когда поток туристов достигает пика. Посетителям придётся заранее регистрироваться и подтверждать оплату при въезде. Об этом сообщают городские власти Венеции.

Когда действует туристический налог

В 2026 году входной сбор распространяется на отдельные дни с апреля по июль. Правило действует с 8:30 до 16:00 и касается посещения исторического центра города. Всего в календаре предусмотрено 60 платных дат.

Список распределён следующим образом:

Апрель 2026: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Май 2026: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 Июнь 2026: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 Июль 2026: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

Регламент касается исключительно Старого города. Острова лагуны — Мурано, Бурано, Торчелло и другие — под действие меры не подпадают.

Сколько нужно платить и как оформить

Размер платы составляет 10 евро в день. При предварительной онлайн-оплате сумма снижается до 5 евро. Система предусматривает обязательную регистрацию: после оплаты турист получает QR-код, который необходимо предъявить при въезде в город.

Для гостей, проживающих в отелях или других официальных объектах размещения в пределах Венеции, отдельная оплата не требуется. Туристический сбор уже включён в местный налог на проживание.

Освобождение предусмотрено для нескольких категорий:

Дети младше 14 лет. Жители Венеции. Люди с ограниченными возможностями.

Зачем введены новые правила

Муниципалитет рассматривает туристический налог как часть стратегии устойчивого туризма. Цель — снизить резкие наплывы посетителей в пиковые дни и поддержать баланс между интересами туристов и жителей города.

Власти подчёркивают, что мера направлена не только на формирование дополнительного дохода, но и на сохранение исторического наследия. По их оценке, система помогает сгладить периодические пики посещаемости и способствует более ответственному отношению к культурному наследию.

Нарушение правил может повлечь штрафы, поэтому планирование поездки в Венецию в 2026 году требует внимательного изучения календаря платных дат.