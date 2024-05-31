Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью телеканалу ZDF заявил, что Венгрия может сыграть значительную роль в завершении конфликта на Украине дипломатическим путём.

Он отметил, что у Венгрии всё ещё есть открытые каналы связи с президентом РФ Владимиром Путиным, и предложил, чтобы венгры использовали эти возможности для передачи послания мира россиянам.

Ландсбергис также подчеркнул, что отправка войск Североатлантического альянса (НАТО) на Украину маловероятна, так как это потребовало бы согласия 32 стран. Однако он добавил, что даже такой сценарий нельзя полностью исключать, так как до победы ещё далеко.

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