В ходе дискуссии Виктор Орбан уточнил свою позицию по отношению к конфликту, подчеркнув, что Венгрия выступает за урегулирование спора между Украиной и Россией, а не за поддержку какой-либо из сторон. Такие заявления он сделал после встречи с президентом Франции, Эммануэлем Макроном.
"Я отчетливо донес президенту свою точку зрения: Венгрия стремится к миру, не заостряя внимание на конкретных государствах. Мы выступаем против войны", — цитирует Орбана агентство MTI.
Орбан также сообщил, что Макрон выразил поддержку идеям, предложенным Венгрией в контексте предстоящего шестимесячного председательства в Евросоюзе.
Одной из основных целей плана Орбана является укрепление конкурентоспособности ЕС.
Ранее свою поддержку этому плану выразили канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.
Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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