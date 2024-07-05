Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свете негативной реакции высшего руководства ЕС на поездку венгерской делегации в РФ, отметил, что единственным способом достижения мирного разрешения ситуации на Украине является общение и диалог.
Сийярто подчеркнул перед журналистами после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что разговор и участие в диалоге являются необходимыми, поскольку альтернативных решений нет.
Он также напомнил о независимости Венгрии.
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