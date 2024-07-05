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Венгрия видит урегулирование конфликта только в диалоге
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Венгрия видит урегулирование конфликта только в диалоге

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свете негативной реакции высшего руководства ЕС на поездку венгерской делегации в РФ, отметил, что единственным способом достижения мирного разрешения ситуации на Украине является общение и диалог.

Сийярто подчеркнул перед журналистами после встречи с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что разговор и участие в диалоге являются необходимыми, поскольку альтернативных решений нет.

Он также напомнил о независимости Венгрии.

Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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