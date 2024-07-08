Венгрия не выдвигает конкретных условий для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, а призывает к прекращению огня и началу переговоров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что позиция его страны заключается не в определении условий мирного договора, а в необходимости прекратить боевые действия.

Президент Венгрии Каталин Новак также подчеркнула, что мирный план по Украине должен быть реалистичным и справедливым, чтобы его выполнение было возможным.

Она выделила пять ключевых пунктов, необходимых для достижения мира: стремление к миру, недопущение эскалации конфликта, снижение напряженности, необходимость переговоров между воюющими сторонами и их союзниками, а также реалистичный и справедливый мирный план.

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