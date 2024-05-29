Министр внешних дел и экономических связей Венгрии Петер Сийярто выделил задачу развития сотрудничества между Будапештом и Минском в областях, не касающихся ограничений, и объявил, что вместе с ним в столицу Беларуси прибудут представители 24 крупных венгерских компаний.



Сийярто планирует встретиться в среду в Минске с своим коллегой из Беларуси Сергеем Алейником, также будет проведено двенадцатое заседание межправительственной белорусско-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству и состоится венгерско-белорусский бизнес-форум.



В соцсетях Сийярто подчеркнул, что Европа сейчас находится в сложном положении. Вследствие конфликта и реакций на него усложняется взаимодействие между восточной и западной частями континента. Цель Венгрии — расширять взаимодействие с Беларусью в областях, не подверженных санкциям. Поэтому на заседание совместной экономической комиссии, и в Минск Сийярто сопровождают представители 24 венгерских компаний.

Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)