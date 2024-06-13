Возглавляющий кабинет премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия не собирается уступать финансовому давлению со стороны Евросоюза и сохранит без изменений свою политику по вопросам миграции.
Суд, расположенный в Люксембурге, приговорил Венгрию к уплате штрафа в размере 200 миллионов евро и ежедневных выплат в миллион евро за отказ соблюдать ранее вынесенные постановления, связанные с нарушениями общеевропейских норм в области приема беженцев.
На брифинге правительства Гуйяш отметил, что Венгрия не намерена соглашаться на финансовые угрозы и не изменит свою политику в области миграции.
По его мнению, "распоряжение обладающего нормальной мудростью суда" никогда не вынесло бы такого решения.
Политик охарактеризовал постановление как оскорбительное, несправедливое и неприемлемое, отметив, что оно кардинально противоречит взглядам на европейское право, венгерскую конституцию, защиту границ и эффективные действия в области борьбы с миграцией.
Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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