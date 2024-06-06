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Венгрия против обязательной мобилизации на уровне ЕС
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:53

Венгрия против обязательной мобилизации на уровне ЕС

Венгрия выступает против обязательного мобилизации в вооруженные силы на уровне Европейского союза, что, по мнению главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, может привести к усилению напряженности и нарушению суверенитета страны.

По словам Сийярто Венгрия выступает против всех мер, способствующих возможной эскалации конфликтов, не одобряет никаких попыток вмешательства в венгерские внутренние дела. Никто не имеет права навязывать призыв к действиям в других государствах, это категорически недопустимо.

Сийярто заявил об этом на ПМЭФ, передает РИА Новости.

Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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