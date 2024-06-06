Венгрия выступает против обязательного мобилизации в вооруженные силы на уровне Европейского союза, что, по мнению главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, может привести к усилению напряженности и нарушению суверенитета страны.



По словам Сийярто Венгрия выступает против всех мер, способствующих возможной эскалации конфликтов, не одобряет никаких попыток вмешательства в венгерские внутренние дела. Никто не имеет права навязывать призыв к действиям в других государствах, это категорически недопустимо.

Сийярто заявил об этом на ПМЭФ, передает РИА Новости.

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