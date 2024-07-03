Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто убедил главу внешних дел России Сергея Лаврова в том, что Будапешт настаивает на соблюдении украинским Киевом прав всех национальных меньшинств, а не только венгров, как отметил Лавров.



По мнению Лаврова, в процессе договоренностей Евросоюза о начале предвступительных переговоров с Украиной Венгрия выступала за обязательное соблюдение всеми необходимых стандартов по защите национальных меньшинств.



В ходе телефонного разговора с венгерским министром, как сообщил Лавров журналисту Павлу Зарубину, было подтверждено, что Венгрия настаивает на формулировке, затрагивающей не только венгерское меньшинство, о котором они заботятся в первую очередь, но и все национальные меньшинства, проживающие в Украине.



Министр иностранных дел России выразил интерес к тому, как будет готовиться Евросоюз к переговорам с Украиной в контексте нарушений, совершенных режимами Порошенко и Зеленского.



Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев после 12-летнего перерыва состоялся во вторник. С начала июля Венгрия председательствует в Совете Европейского союза.



Также во вторник Лавров провел телефонный разговор с Сийярто, где стороны обсудили украинский кризис и двустороннее взаимодействие, по информации из МИД РФ.



Собеседники обсудили вопрос о встрече между Орбаном и Зеленским, касающемся восстановления прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, условия для которой до сих пор не были выполнены со стороны Киева.

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