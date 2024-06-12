Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что выразил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свое мнение о том, что участие в операциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольным.



Столтенберг подтвердил это и предоставил Будапешту гарантии.



Орбан просил генерального секретаря уточнить, что все военные акции НАТО вне территории альянса следует осуществлять исключительно по собственной воле в соответствии с установленными правилами и традициями.

"На сегодняшней встрече это было подтверждено, Венгрия получила необходимые обеспечения", — сообщил Орбан на совместной пресс-конференции со Столтенбергом.

Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)