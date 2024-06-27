Министр внешних дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал необоснованными обвинения государственного секретаря США Энтони Блинкена в антисемитизме и отметил, что в Соединенных Штатах в последнее время увеличилось число проявлений антисемитизма.



Сийярто подчеркнул, что коллега по должности, Энтони Блинкен, высказал критику в адрес Венгрии по поводу свободы вероисповедания, утверждая, что "чиновники" используют антисемитскую риторику.



По мнению министра, подобное обвинение является крайне необоснованным от лица главы внешнеполитического ведомства страны, где за последний период заметно возросло число угрожающих нападений на евреев и где произошли инциденты антисемитского характера в учебных заведениях.



По словам Сийярто, сборная Израиля по футболу и израильские клубы в следующем сезоне вновь планируют проводить игры в Венгрии, так как они чувствуют себя там в безопасности. Ранее министерство иностранных дел Венгрии в ответ на обвинения со стороны США в недемократичности подготовило отчет о проблемах в Америке, связанных с миграцией и антисемитизмом.



Государственный секретарь из венгерского внешнеполитического ведомства, ответственный за двусторонние связи, Тамаш Менцер ранее отклонил обвинения в антисемитизме со стороны американского посольства, заявив, что Венгрия не является 51-м штатом США, а посол США Дэвид Прессман — всего лишь представителем.

Фото: www.flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)