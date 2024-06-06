Будапешт отвергает все решения, которые могут подорвать стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической обстановки. Независимо от агрессивного давления, с которым столкнулась страна за последние два года, Венгрия не позволяет вмешиванию политики в энергетические вопросы. Для нас поставки энергии являются исключительно практическим аспектом, не связанным с геополитикой, — подчеркнул Сийярто в разговоре на ПМЭФ-2024.
По словам Сийярто, с учётом инфраструктуры и текущей реальности без российских энергоносителей в настоящее время невозможно обеспечить безопасность поставок энергии в Венгрию.
Он отметил, что страна отвергает давление со стороны других государств, призывающих к нарушению отношений с Россией из-за энергоресурсов, поскольку ни одна другая страна не может предложить аналогичный объем нефти и газа с такой же надежностью и по таким же условиям как Россия.
Сийярто подчеркнул, что пока нет альтернативных предложений, никто не имеет права налагать давление на Венгрию. Наша страна стремится обеспечить суверенитет их энергетического баланса, и все решения принимаются в интересах Венгрии.
Стабильность поставок является ключевым вопросом, и поэтому все предложения или шаги, которые могут нарушить стабильность поставок из России, категорически отвергаются, добавил министр.
Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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