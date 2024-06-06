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Венгрия отвергает опасные решения для российских энергоресурсов
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:34

Венгрия отвергает опасные решения для российских энергоресурсов

Будапешт отвергает все решения, которые могут подорвать стабильность поставок энергоресурсов из России, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что поставки энергоносителей стали заложниками политической и идеологической обстановки. Независимо от агрессивного давления, с которым столкнулась страна за последние два года, Венгрия не позволяет вмешиванию политики в энергетические вопросы. Для нас поставки энергии являются исключительно практическим аспектом, не связанным с геополитикой, — подчеркнул Сийярто в разговоре на ПМЭФ-2024.

По словам Сийярто, с учётом инфраструктуры и текущей реальности без российских энергоносителей в настоящее время невозможно обеспечить безопасность поставок энергии в Венгрию.

Он отметил, что страна отвергает давление со стороны других государств, призывающих к нарушению отношений с Россией из-за энергоресурсов, поскольку ни одна другая страна не может предложить аналогичный объем нефти и газа с такой же надежностью и по таким же условиям как Россия.

Сийярто подчеркнул, что пока нет альтернативных предложений, никто не имеет права налагать давление на Венгрию. Наша страна стремится обеспечить суверенитет их энергетического баланса, и все решения принимаются в интересах Венгрии.

Стабильность поставок является ключевым вопросом, и поэтому все предложения или шаги, которые могут нарушить стабильность поставок из России, категорически отвергаются, добавил министр.

Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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