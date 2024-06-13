Если НАТО стартует операцию на территории Украины, в скором времени в западных областях появятся военные силы альянса, даже в роли миротворцев.
В то же время Венгрии не будет необходимо принимать участие в возможных контратаках в соответствии с пунктом 5 Договора о НАТО, в случае нападения на эти войска заявил руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Рано или поздно случится так, что в случае отсутствия мгновенного заключения мирного соглашения в рамках миссии НАТО на территории Украины, в западных регионах страны появятся военные подразделения альянса. При продвижении России военных планов НАТО говорится откровенно", — прокомментировал Гуйяш на официальном брифинге.
По его мнению, в случае нападения на подобную миссию за пределами НАТО, Венгрия не обязана будет оказывать военную поддержку союзникам в соответствии с пунктом 5 Договора НАТО.
Фото: www.flickr.com/U.S. Department of State (the image is in the public domain)
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