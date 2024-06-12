Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия не будет блокировать решение альянса по Украине.
В заявлении Столтенберга сказано, что достигнута договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО, что предусматривает, что Будапешт не будет блокировать приянтие решений по мисии на Украине.
Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В НАТО заявили о добровольном участии в акциях альянса
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что выразил генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу свое мнение о том, что участие в операциях НАТО за пределами альянса должно быть добровольным.
Моргулов: Россия благодарна Китаю за отказ от "мирной конференции"
Российская Федерация благодарна Китаю и другим союзникам, отказавшимся участвовать в "мирной конференции" в Швейцарии, по мнению посла России в Китае Игоря Моргулова, это не имеет смысла.
В Минсельхозе призвали сдерживать цены на мясо
Чиновники пытаются сохранить продукцию доступной для всех.
Участники региональной экспедиции раскрыли флаг России на острове Парамушир
В честь празднества Дня России на острове Парамушир участники первой региональной экспедиции раскрыли российский флаг. О произошедшем рассказали журналистам в правительстве Сахалинской области в Telegram-канале.