Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия не будет блокировать решение альянса по Украине.

В заявлении Столтенберга сказано, что достигнута договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО, что предусматривает, что Будапешт не будет блокировать приянтие решений по мисии на Украине.

Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)