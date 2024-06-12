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Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:58

Венгрия не будет блокировать решения НАТО по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия не будет блокировать решение альянса по Украине.

В заявлении Столтенберга сказано, что достигнута договоренность о неучастии Венгрии в миссии НАТО, что предусматривает, что Будапешт не будет блокировать приянтие решений по мисии на Украине.

Фото: www. president.gov.ua/The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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