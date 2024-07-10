Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддержит финальное заявление саммита НАТО только в том случае, если в нем будет отмечено, что решение о возможном вступлении Украины в альянс должно быть принято единогласно.
Сийярто передал телеканалу М1, что страна готова поддержать заключение саммита лишь при условии, что оно будет содержать указание о необходимости единогласного принятия решения о возможном вступлении Украины в НАТО в будущем.
Венгрия придерживается позиции о сохранении своего права на принятие важных решений в области безопасности независимо и не под влиянием других стран.
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