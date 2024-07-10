Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 87,8551
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.07.2024 : 95,3206
Венгрия может поддержать решение саммита по Украине
  1. Главная
  2. Мир

Венгрия может поддержать решение саммита по Украине

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддержит финальное заявление саммита НАТО только в том случае, если в нем будет отмечено, что решение о возможном вступлении Украины в альянс должно быть принято единогласно.

Сийярто передал телеканалу М1, что страна готова поддержать заключение саммита лишь при условии, что оно будет содержать указание о необходимости единогласного принятия решения о возможном вступлении Украины в НАТО в будущем.

Венгрия придерживается позиции о сохранении своего права на принятие важных решений в области безопасности независимо и не под влиянием других стран.

Фото: www. flickr. com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

НАТО собирается поддерживать контакты с РФ

НАТО собирается поддерживать контакты с РФ

На повестке дня очередного саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля значатся три ключевые темы: укрепление блока в области координации и финансирования военной помощи Украине, усиление коллективной обороны и сдерживание для противодействия Российской Федерации, а также расширение сотрудничества с азиатскими странами в контексте растущего противостояния между Западом и Китаем.

Читать полностью
Матвиенко: Западные политики принимают решения через Вашингтон

Матвиенко: Западные политики принимают решения через Вашингтон

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поделилась мнением о результате прошедших выборов в европейских странах.

Читать полностью

Общество

Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами

Психолог Метелина: в России нет столько специалистов, сколько людей с проблемами

Женщины чаще, чем мужчины, обращаются за помощью к психологу. Помимо этого, чем богаче человек, тем больше вероятность, что он запишется на приём. Об этом NewsInfo.Ru сообщила психолог Алиса Метелина.

Читать полностью
Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

﻿Предстедатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российский лидер Владимир Путин примет участие в форуме БРИКС.

Читать полностью

Новости