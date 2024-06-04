Венгрия имеет возможность избежать участия в новой европейской войне, на подступах к которой находятся НАТО и высшие чины Евросоюза, что не удавалось им в 1914 году, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



В стране с 2010 года 4 июня отмечается День венгерского национального единства, в память о заключении Трианонского договора 1920 года, согласно которому после Первой мировой войны Венгрия лишилась свыше 70% территорий, а трое миллионов венгров оказались за ее пределами.



"Сейчас в Центральной Европе возникла та же угроза, что и 110 лет назад. Новые имперские цели стремятся замешать нас в конфликт. Повторно появились провоцирующие к войне личности, служащие интересам империи, лжепророки и иностранные агенты… Сегодня наша задача — завершить то, что осталось незавершенным у Иштвана Тисе. Нам нужно препятствовать участию Венгрии в будущем европейском конфликте", — отметил Орбан в своем выступлении в поселении Гест на границе с Румынией, передаваемом телеканалом М1. По его мнению, такая перспектива у Венгрии есть, при условии, что избиратели на выборах в Европарламент поддержат сторонников мира и национального суверенитета.



Орбан ранее подметил, что Европа неуклонно движется к войне, подобно поезду с безумным машинистом, и необходимо препятствовать этому.



По его словам, политики Европы, будто наркозависимые, стремятся одолеть Россию, как это было дважды в XX веке, но не воспринимают реальность. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что жители Европейского союза могут нажать на тормоз в поезде, неудержимо несущемся к третьей мировой войне, на выборах в Европарламенте.



Орбан заявил ранее, что нынешние процессы могут стать предвестниками третьей мировой войны или даже ее частью, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отметил, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к столкновению с Россией.



По его мнению, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются узнать, как альянс сможет быть задействован в украинском конфликте. В то же время Будапешт размышляет о том, как содействовать Венгрии как члену НАТО, не взаимодействуя с действиями альянса за его пределами.

Фото: www.flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿