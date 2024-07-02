Во вторник западные СМИ, ссылаясь на заявление Берталана Хаваши, представителя главы венгерского правительства, сообщили о прибытии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в столицу Украины для проведения переговоров с узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским.
Согласно полученной информации, ключевой темой встречи станет обсуждение возможных путей урегулирования конфликта на территории Украины. Кроме того, лидеры двух стран планируют затронуть вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Венгрией и Украиной.
Стоит отметить, что данный визит является первым посещением Орбаном Киева с момента начала украинского кризиса.
Примечательно, что 1 июля Венгрия приняла на себя председательство в Совете Европейского Союза. Этому событию предшествовала волна критики и острых комментариев со стороны ряда стран-членов ЕС и европейских институтов.
Недовольство было вызвано особой позицией официального Будапешта в отношении событий на Украине, вопросов военной помощи Киеву и санкций против Российской Федерации. Некоторые наиболее радикально настроенные депутаты Европейского парламента даже призывали к крайним мерам, выходящим за рамки легитимности, таким как лишение Венгрии права председательства в Совете ЕС.
Фото: From Wikimedia Commons/ Vlada Republike Slovenije
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