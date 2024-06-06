Владимир Лепехин, генеральный директор ЕАЭС: О перспективах в взаимоотношениях между Россией и Венгрией и позиции Будапешта по отношению к Москве, специально для Newsinfo.Ru.

Лепехин указал на неверную интерпретацию российскими СМИ различных новостей, приходящих из Европы. По его словам, собрание всех новостей с противоречиями Евросоюза и подача и как устойчивый позитив для России — ошибка.

По его мнению, необходимо учитывать контекст, в котором существует Венгрия и ее особое положение в Евросоюзе. Лепехин указывает на то, что Венгрия в любом блоке, будь то ЕС или НАТО, пытается показать, подчеркнуть свою суверенность. Однако это не означает, что таким способом у этой страны прослеживаются теплые отношения с Россией.

Любые замечания венгерского правительства в сторону ЕС и европейской бюрократии интерпретируются как нечто в пользу России.

"Дело в том, что Венгрия исторически занимает особое положение в Европе. Потому что это не романо-германский мир, это не англосаксонский мир. Венгрия — это особое этническое государство, исторически возникшее на территории современной России — на Южном Урале, имеется в виду эта общность, это племя, которое переместилось в Европу. В силу своего языка, в силу своей культуры она более-менее обособлено. Сохранение этой национальной культуры для Венгрии является ключевой задачей, геополитической задачей, чтобы не раствориться вот в этих европейских цивилизационностях. И для поддержания этого национального курса, конечно, руководство Венгрии постоянно подчеркивает свою особую позицию и не стремиться лечь под Брюссель, Вашингтон, Лондон и так далее, и так далее. Это первое. Второе, чтобы выживать Венгрии, нужна прочная экономическая основа. Сегодня такой экономической основой является газ, поступающий из Российской Федерации, какое-то другое сырье, наверное, нефть и прочее", — вновь подчеркивает

Кроме этого, Лепехин считает, что Венгрия "играет в общеевропейские игры", потому что является страной, которой никто не поможет и она существует сама по себе, вне какой-либо цивилизации. Поэтому ей приходится "думать своей головой"

"Поэтому почему Венгрия должна играть в игры общеевропейские? Потому что это страна, которой никто никогда не поможет. Она не является частью какой-то цивилизации. Она должна думать своей головой. Поэтому не ценят экономическое сотрудничество с Россией в этой сфере — в сфере углеводородной. И поэтому позиция Венгрии часто расходится с позиции евробюрократии, которой наплевать, откуда идет газ, нефть и прочее. Они за это не несут никакой ответственности", — продолжает Лепехин.

Помимо этого, в Венгрии, как считает Лепехин, достаточно национально-ориентированное правительство в лице Виктора Орбана, который достаточно продолжительное время остается на посту венгерского лидера, так же эксперт считает, что венгерское правительство куда дальновиднее своих прочих европейских коллег-марионеток.

"Плюс не нужно забывать, что Венгрия — часть бывшей Австро-Венгрии, империи, и в каком-то смысле они связаны с так называемой черной аристократией Европы, то есть с консервативной частью, национально-ориентированной. И в этом смысле так же, как Австрия, например, как Словакия, каким-то образом представляют собой некую внутриевропейскую оппозицию", — вновь подчеркивает исторический контекст Лепехин.

Рассуждая о возможных совместных проектах России и Венгрии, в свете ранее анонсированных совместных проектах Венгрии и Белорусии, Лепехин указал на то, что ждать нечто подобного именно от ПМЭФ не стоит. По его словам, если у России и Венгрии возникнет необходимость сотрудничества в определенных сверах, они смогут это сделать и на других форумах, которых масса, и которые, в том числе, дополнительно проводит Россия.

"С целью PR российское руководство, российские пропагандисты найдут что-то, специально что-то сделают, чтобы показать, что происходит какая-то стыковка. Будут писать, что Белоруссия с ними договорилась, Россия договорилась по таким-то вопросам. Для этого не нужен Питер вообще. Давно уже о чем-то договорились и в будущем будут договариваться", — объясняет эксперт.

Отвечая на вопрос, можно ли считать Венгрию союзником России, Лепехин ответил категоричное "нет", потому что Венгрия ведет политику в своих интересах.

"Венгрия принимает решение. Допустим, 100 решений в год. Из этих 100 решений 80 решений в пользу Евросоюза и Запада, 15 нейтральных по отношение к нам и 5 как бы в поддержку чего-нибудь российского. Наша пресса находит вот эти 5 и начинает говорить: Венгрия союзник и так далее, вообще не обращая на 80% тех решений, где Венгрия против, то есть солидарна со своими коллегами по Евросоюзу, НАТО и так далее. Если бы Венгрия была союзником, она бы вышла из НАТО, сделала бы какие-то серьезные фундаментальные шаги. Понятно, что это пропагандистский тезис. Любой какой-то шаг в сторону даже от Запада какой-то страны начинаем рассматривать как шаг в нашу сторону, еще и говорить, что это союзник. У России сейчас нет ни одного союзника. Даже Белоруссия — условный союзник. Северная Корея — это условный союзник. Условный. Реального союзника нет ни у кого на конкретный момент времени", — заканчивает свою мысль Лепехин.

В конце эксперт отдельно подчеркнул, что на данный момент для всех стран нет реальных союзников.

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