В Брюсселе нашли способ обойти вето Венгрии на закупку Евросоюзом оружия для Украины, используя прибыль от замороженных российских активов, сообщает Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"ЕС нашел юридический обходной путь, чтобы преодолеть вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России", — пишет издание.
Как сообщают источники газеты, это юридическое решение Евросоюза может также позволить обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран "Большой семерки". Тем не менее, по словам чиновников, Венгрия все еще сможет пытаться блокировать санкции ЕС, согласно которым российские активы остаются замороженными — такие санкции должны продлеваться единогласно всеми членами ЕС каждые шесть месяцев.
Жозеп Боррель сообщил изданию, что Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное достигнутому с НАТО: Будапешту позволили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах ЕС по поддержке Украины в обмен на неналожение вето на эти инициативы. Однако Венгрия отказалась.
Фото: Flickr/Европейская народная партия (Creative Commons Attribution 2.0 Generic).
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