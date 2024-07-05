Министр иностранных дел и экономических отношений Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что поездка венгерской делегации в Москву поможет приблизить мир в Украине, поскольку последние 2,5 года продемонстрировали, что военные решения не приводят к успеху.



В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву вместе с делегацией и сейчас участвует во встрече с президентом России Владимиром Путиным.



Он назвал этот визит следующим шагом мирного урегулирования.



Петер Сийярто подчеркнул, что прошедшие два с половиной года показали, что вооруженный конфликт, разворачивающийся у наших границ, не привел к разрешению проблемы на боевом поле.



Для прекращения человеческих страданий необходимо незамедлительное прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании.



В соцсетях он выразил надежду, что сегодняшняя встреча в Москве сможет приблизить возможность достижения мира, опубликовав фотографии с открытой частью встречи, где присутствовал также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)