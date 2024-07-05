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Сийярто выразил надежду на мир
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Сийярто выразил надежду на мир

Министр иностранных дел и экономических отношений Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что поездка венгерской делегации в Москву поможет приблизить мир в Украине, поскольку последние 2,5 года продемонстрировали, что военные решения не приводят к успеху.

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву вместе с делегацией и сейчас участвует во встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он назвал этот визит следующим шагом мирного урегулирования.

Петер Сийярто подчеркнул, что прошедшие два с половиной года показали, что вооруженный конфликт, разворачивающийся у наших границ, не привел к разрешению проблемы на боевом поле.

Для прекращения человеческих страданий необходимо незамедлительное прекращение огня и переговоры о мирном урегулировании.

В соцсетях он выразил надежду, что сегодняшняя встреча в Москве сможет приблизить возможность достижения мира, опубликовав фотографии с открытой частью встречи, где присутствовал также глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: www. flickr.com/Estonian Foreign Ministry (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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