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Венгрия требует от СМИ сообщать об иностранном финансировании
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Венгрия требует от СМИ сообщать об иностранном финансировании

Правительство Венгрии в озабоченности воздействия ведущих венгерских масс-медиа, получающих средства на "провоенную пропаганду", включая международные источники, приняло решение о требовании раскрытия и возврата финансирования, заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он обозначил, что за последние недели и месяцы Венгрия столкнулась с "политическим, правовым и финансовым давлением" с целью превратить страну в "провоцирующий объект", однако Венгрия не планирует изменять свои убеждения.

"В правительстве принят план антипровоцирующих мер. Он включает несколько этапов. На первом этапе, мы намерены бороться с провокационной пропагандой и признаем важность максимальной прозрачности для партий и СМИ. Именно поэтому мы требуем, чтобы партии и медиа оглашали свои источники", — отметил Гуйяш на официальной брифинге.

По его мнению, информация о международном финансировании касается исключительно медиа, так как финансирование партий исключено по закону.

"Средства, поступающие из-за рубежа и используемые для провокационной пропаганды, должны быть возвращены отправителям. Министр юстиции должен разработать правила для этого, однако также действует законодательство ЕС", — добавил Гуйяш.

Руководитель администрации премьера Венгрии подчеркнул, что ранее не возникало необходимости "в таком жестком контроле, но сейчас правительство вынуждено принять меры по этому вопросу".

В дополнение, правительство Венгрии приняло решение о том, что транснациональные компании, которые получили излишние прибыли в период войны, должны вносить свой вклад в оборону.

Это касается также банков и предприятий в энергетическом секторе, уточнил Гуйяш.

В декабре 2023 года парламент Венгрии утвердил закон о создании специального органа для контроля за иностранным финансированием участников выборов, а получение средств из-за рубежа будет наказываться тюремным заключением на срок до трех лет.

В конце мая 2022 года правительство Венгрии объявило режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны в связи с событиями на Украине.

Одной из мер определено введение налога на избыточную прибыль, с обязательным направлением доходов в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны.

Фото: www. flickr.com/Jorge Franganillo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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