Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Падрон: ПМЭФ дает широкие возможности
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:02

Падрон: ПМЭФ дает широкие возможности

ПМЭФ представляет собой площадку, открывающую перспективы в глобальном масштабе без наложения санкций, огласил министр туризма Венесуэлы Али Падрон в рамках Петербургского международного экономического форума.

Для него это уже третье посещение мероприятия.

"Этот форум представляет собой обширную площадь для раскрытия перспектив, существующих в мире, в контексте сотрудничества, в контексте мира, свободного от санкций и экономической изоляции", — выразил свои мысли министр.

По его мнению, делегация из Венесуэлы прибыла на форум с посланием о мире и сотрудничестве с Россией.

Фото: commons.wikimedia.org/Wilmer Arias (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Ракета-носитель с прототипом Starship была запущена с космодрома в США

Ракета-носитель с прототипом Starship была запущена с космодрома в США

SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила ракету-носитель с прототипом Starship с космодрома Бока-Чика в Техасе. Это был четвертый испытательный орбитальный запуск, транслировавшийся через платформу X.

Читать полностью
Молдавия стягивает технику к ПМР

Молдавия стягивает технику к ПМР

Молдавия перемещает военную технику на площадку возле границы с Приднестровьем, заявил в четверг Олег Беляков, один из сопредседателей Объединенной контрольной комиссии от неузнанной Приднестровской Молдавской республики.

Читать полностью

Общество

Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей

Quto: за три года УАЗ Патриот подорожал на 700 тыс. рублей

Стала известна информация об изменениях в стоимости внедорожника "УАЗ Патриот". Согласно данным quto.ru, за последние три года цена на автомобиль выросла на 700 тысяч рублей.

Читать полностью
Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год

Российский научный фонд профинансировал 60 прикладных проектов за 2023 год

В 2023 году Российский научный фонд (РНФ) профинансировал 60 проектов прикладных исследований, как рассказал его генеральный директор Владимир Беспалов.

Читать полностью

Новости