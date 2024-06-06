ПМЭФ представляет собой площадку, открывающую перспективы в глобальном масштабе без наложения санкций, огласил министр туризма Венесуэлы Али Падрон в рамках Петербургского международного экономического форума.
Для него это уже третье посещение мероприятия.
"Этот форум представляет собой обширную площадь для раскрытия перспектив, существующих в мире, в контексте сотрудничества, в контексте мира, свободного от санкций и экономической изоляции", — выразил свои мысли министр.
По его мнению, делегация из Венесуэлы прибыла на форум с посланием о мире и сотрудничестве с Россией.
Фото: commons.wikimedia.org/Wilmer Arias (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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