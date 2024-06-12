Венесуэла поздравила население Российской Федерации с Днем России, это стало известно из заявления министра иностранных дел Ивана Хиля.
В письменном сообщении он от имени главы страны Николаса Мадуро выразил радостные пожелания на адрес российского народа, с которым наша страна связана крепкими узами дружбы и взаимодействия.
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Турция заявила о важности участия в БРИКС+
В ходе участия на встрече БРИКС+ в Новгороде, глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил важность этой организации.
Стариков: Конфликт начнет затухать после "генерального" сражения
Конфликт на территории Украины начнет ослабевать после "главного боя", по мнению экс-полковника СБУ Олега Старикова, который выразил свои мысли в своем блоге на платформе YouTube.
Дептранс призвал жителей не парковать машины под деревьями
Московский Департамент транспорта призвал водителей воздержаться от парковки автомобилей под деревьями в связи с обильными дождями.
В Запорожской области планируется строительство курорта с объемом инвестиций в 351 млрд
Запорожская область готовится к строительству курорта "Приморск" на берегу Азовского моря.