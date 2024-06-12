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Венесуэла поздравила народ РФ с Днем России
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 17:14

Венесуэла поздравила народ РФ с Днем России

Венесуэла поздравила население Российской Федерации с Днем России, это стало известно из заявления министра иностранных дел Ивана Хиля.

В письменном сообщении он от имени главы страны Николаса Мадуро выразил радостные пожелания на адрес российского народа, с которым наша страна связана крепкими узами дружбы и взаимодействия.

Фото: commons.wikimedia.org/Wilmer Arias (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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