Венесуэла поздравила население Российской Федерации с Днем России, это стало известно из заявления министра иностранных дел Ивана Хиля.



В письменном сообщении он от имени главы страны Николаса Мадуро выразил радостные пожелания на адрес российского народа, с которым наша страна связана крепкими узами дружбы и взаимодействия.

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