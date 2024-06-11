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Россия и Венесуэла будут бороться с санкциями совместными силамим
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:25

Россия и Венесуэла будут бороться с санкциями совместными силамим

В Нижнем Новгороде, на полях встречи глав МИД стран БРИКС, начались переговоры министров иностранных дел России и Венесуэлы Сергея Лаврова и Ивана Хиля. Прежде чем приступить к переговорам, министры подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в противодействии санкциям.

Сергей Лавров в начале встречи подчеркнул, что Россия поддерживает стремление Венесуэлы присоединиться к БРИКС.

"И самое важное, что мы создаем финансовые логистические механизмы, устойчивые к внешнему влиянию и обеспечивающие защиту наших связей от нелегитимных действий США и их союзников", — сказал он.

Хиль выразил благодарность Лаврову от имени президента Венесуэлы Николаса Мадуро за приглашение выступить в качестве друга БРИКС.

"Это для нас большая честь, возможность заявить о своей воле, воле Венесуэлы присоединиться к этому важному блоку, который прилагает огромные усилия по созданию нового миропорядка, основанного на стремлении к благополучию наших народов", — заявил венесуэльский министр Иван Хиль.

Министр иностранных дел Венесуэлы также подчеркнул, что Москва и Каракас активно сотрудничают в таких областях, как сельское хозяйство, финансы и образование. Он отметил, что всё больше венесуэльских студентов приезжают на обучение в Россию.

Венесуэла разделяет многие позиции России на международной арене, в Организации Объединённых Наций и во всех многосторонних форматах. Обе страны стремятся к миру, основанному на принципах справедливости.

Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде с 10 по 11 июня.

С момента своего основания в 2006 году группа БРИКС прошла через две волны расширения. В 2011 году к четырем первоначальным членам — Бразилии, Индии, Китаю и России — присоединилась Южно-Африканская Республика. В августе 2023 года в объединение пригласили шесть новых членов, но Аргентина отказалась от вступления. Пять новых участников — Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия — начали полноценную работу в БРИКС с 1 января 2024 года.

Фото: Beto Barata/PR

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