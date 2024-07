Группа кораблей российского Северного флота, включающая в себя фрегат с современным ракетным вооружением и вспомогательное судно, прибыла с визитом в Венесуэлу. Об этом стало известно из заявления, сделанного представителями Северного флота во вторник.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой флота, в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла прибыли фрегат и средний морской танкер. Визит носит деловой характер и продлится несколько дней, после чего российские моряки продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана.

Стоит отметить, что данный отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом, отправился в дальнее плавание 17 мая текущего года.

Ранее, 12 июня, Северный флот информировал о неофициальном визите на Кубу группы кораблей, в состав которой входили атомная подводная лодка, фрегат, танкер и спасательный буксир. Отряд покинул порт Гаваны 17 июня.

Важно подчеркнуть, что фрегат, прибывший в Венесуэлу, является современным многоцелевым кораблем. Согласно официальным данным, он оснащен передовым вооружением, включая гиперзвуковые ракеты, разработанные Реутовским НПО машиностроения, входящим в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Кроме того, в арсенале фрегата имеются крылатые ракеты, произведенные концерном "Алмаз-Антей".

Фото: From Wikimedia Commons/ Морозов Л. Н Original uploader was Black leon at ru.wikipedia (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)