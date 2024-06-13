Премьер-министр Великобритании Риши Сунак представит на встрече G7 новый набор антироссийских санкций, заявил глава английского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон.
"Сегодняшнее событие — яркий пример — позволяет увидеть, как на встрече G7 премьер-министр объявит о целом ряде санкций в отношении российских личностей и организаций, включая меры, затрагивающие компании, ведущие деятельность в различных регионах мира", — пояснил он в эфире Times Radio.
В России неоднократно говорили, что государство сможет противостоять санкционному давлению, которое Запад начал осуществлять в отношении России несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает силы признать неудачу санкций против России.
В западных странах также многократно высказывались мнения о неэффективности антироссийских мер.
Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что политика сдерживания и ослабления России представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику. По его мнению, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионам людей.
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