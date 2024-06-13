Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Великобритания представит новые санкции против РФ на встрече G7
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 13:42

Великобритания представит новые санкции против РФ на встрече G7

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак представит на встрече G7 новый набор антироссийских санкций, заявил глава английского Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон.

"Сегодняшнее событие — яркий пример — позволяет увидеть, как на встрече G7 премьер-министр объявит о целом ряде санкций в отношении российских личностей и организаций, включая меры, затрагивающие компании, ведущие деятельность в различных регионах мира", — пояснил он в эфире Times Radio.

В России неоднократно говорили, что государство сможет противостоять санкционному давлению, которое Запад начал осуществлять в отношении России несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает силы признать неудачу санкций против России.

В западных странах также многократно высказывались мнения о неэффективности антироссийских мер.

Президент России Владимир Путин ранее утверждал, что политика сдерживания и ослабления России представляет собой долгосрочную стратегию Запада, а санкции серьезно повлияли на мировую экономику. По его мнению, главная цель Запада — ухудшить жизнь миллионам людей.

Фото: 500px.com/the Archive Team (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Варшава обеспокоена перемещением ЗРК Patriot

Информация, появившаяся в средствах массовой информации о возможной передаче установленных в Польше американских зенитных ракетных систем Patriot на Украину, вызывает беспокойство в Варшаве, заявил руководитель Бюро национальной безопасности Яцек Севера в ходе интервью на радиостанции Zet.

Читать полностью
Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку

Власти Дании отпустили ранее подозреваемую в шпионаже россиянку

Датские власти после допроса освободили гражданку России, которую подозревали в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом сообщило российское посольство в Дании, подчеркнув, что дипломатов никто не уведомлял о задержании женщины.

Читать полностью

Общество

Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение

Врач Щербакова: на слух влияют шум, алкоголь и курение

Врач-сурдолог Яна Щербакова предложила два метода для самостоятельной оценки слуха в домашних условиях.

Читать полностью
В России ускорили работу нейросетей для моделирования молекул лекарств

В России ускорили работу нейросетей для моделирования молекул лекарств

Российские исследователи обнаружили, что применение классических алгоритмов обучения с подкреплением может значительно ускорить и повысить эффективность работы генеративных потоковых сетей (GFlowNets), используемых в разработке новых лекарств и решении задач комбинаторной оптимизации.

Читать полностью

Новости