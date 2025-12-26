Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Золотая рыбка в аквариуме
Золотая рыбка в аквариуме
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 3:42

Эта рыбка может вырасти до 25 см, но большинство владельцев сами губят её рост — вот почему

Длинные плавники вуалехвоста легко травмируются о грунт — аквариумисты

Вуалехвост выглядит так, будто его придумали для аквариумной витрины: округлое тело и длинный, струящийся хвост мгновенно притягивают взгляд. Но за этой красотой скрывается характерная "цена" — рыбка требует аккуратного содержания и спокойной обстановки. Если условия подобраны правильно, вуалехвост становится настоящим украшением домашнего подводного мира. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Чем вуалехвост так выделяется

Главная особенность породы — крупный ниспадающий хвост, который нередко заметно длиннее самого тела и может выглядеть многоярусным. Плавники у вуалехвоста, кроме грудных, вытянутые и тонкие, из-за чего создаётся эффект вуали. Чешуя обычно мелкая, а иногда встречаются особи с очень слабым чешуйным покровом.

Окрасы бывают разными: от белого и кремового до красноватого и даже чёрного. Однако именно золотистые варианты чаще всего считают классикой, из-за которой эту рыбку и сравнивают с драгоценностью в аквариуме.

Размер и условия, которые влияют на рост

В домашних условиях вуалехвост может вырастать примерно от 8 до 25 сантиметров с учётом хвоста. На итоговый размер влияет не только генетика, но и качество содержания: чем больше пространства, стабильнее вода и лучше уход, тем больше шансов, что рыбка раскроется во всей красе. В тесноте и при постоянном стрессе вуалехвост растёт хуже и чаще травмируется.

Уход: красота любит бережность

Длинные плавники легко повреждаются о жёсткий декор и острые элементы грунта. Даже небольшая ранка способна быстро воспалиться, поэтому при пересадке и любых манипуляциях важна максимальная аккуратность. В аквариуме лучше избегать предметов с острыми краями и слишком грубых украшений, особенно если рыбка любит активно плавать у дна и в углах.

Вуалехвосты известны хорошим аппетитом и практически всеядностью: они охотно едят как растительные, так и животные корма. После кормления рыбки нередко продолжают искать остатки на дне и "перебирать" грунт. Поэтому важны чистота, регулярная уборка и стабильные параметры воды: золотые рыбки в целом чувствительны к грязной среде, а у вуалехвоста риски выше из-за травмируемых плавников.

Эти рыбки предпочитают прохладную воду и комфортно чувствуют себя примерно в диапазоне 14-23 градусов, но плохо переносят резкие перепады. Стабильность для них важнее, чем попытки "подогнать" температуру под соседей.

С кем держать и каких соседей избегать

С подвижными и агрессивными рыбами вуалехвоста селить нежелательно: шустрые соседи могут обкусывать плавники или постоянно тревожить медлительного красавца. С сородичами тоже есть нюанс: при совместном содержании возможны скрещивания, и у потомства со временем теряются ярко выраженные породные признаки.

Из спокойных соседей чаще всего рассматривают сомиков, которые помогают подбирать остатки корма. Но и тут нужна осторожность: сомик-прилипала анциструс способен повредить нежные золотые "хвосты", оставляя ранки и портя внешний вид рыбки. В итоге вуалехвосту лучше всего подходит размеренный аквариум без суеты, где его красота не будет постоянно под угрозой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геном первой домашней собаки расшифровали 20 лет назад — PNAS вчера в 20:42
Волк никуда не ушёл: в ДНК домашних собак неожиданно проснулась память дикой жизни

От первой секвенированной собаки до тысяч геномов: новые исследования раскрывают, как селекция, ДНК волков и гены поведения изменили мир собак.

Читать полностью » Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные вчера в 14:02
Храните все игрушки на виду? Совершаете ошибку, из-за которой питомец скучает: особый метод ротации

Сколько игрушек на самом деле нужно кошке и почему новые быстро надоедают: ротация, разнообразие и простые идеи для игр без лишних трат.

Читать полностью » Кошки мяукают на мужчин вдвое чаще чем на женщин — The New York Times вчера в 8:32
Кошки повышают голос с мужчинами: питомцы используют приём, который трудно игнорировать

Кошки по-разному общаются с мужчинами и женщинами — к такому выводу пришли ученые. Новое исследование раскрывает неожиданные детали кошачьего языка.

Читать полностью » Кошка ищет укромное место перед родами — ветеринар вчера в 2:39
Кошачий роддом из обычной коробки: секрет идеального убежища, где котята будут в полной безопасности

Как обустроить кошачий "роддом" дома: выбор тихого места, безопасная коробка, правильная подстилка и нюансы, которые снижают стресс.

Читать полностью » 65% владельцев собак используют лакомства как поощрение — Global Pets 24.12.2025 в 19:08
Питомцы диктуют правила: угощения превратились в тайный рычаг управления домом

Что важнее для владельцев при выборе лакомств для собак и кошек — вкус, форма или цена? Новое международное исследование раскрывает привычки и различия.

Читать полностью » Воспитание щенка необходимо начинать с первых дней — кинологи 24.12.2025 в 13:58
Мечтаете о собаке? Сначала посчитайте это — цифра шокирует каждого второго

Собака приносит радость, но меняет привычки: прогулки в любую погоду, воспитание, расходы, уборка и сложности с отпуском — к чему готовиться.

Читать полностью » Путешествия с питомцами отнесли к трендам туризма 2026 года — Global Pets 24.12.2025 в 7:06
Хвостатые пассажиры выходят вперёд: рынок путешествий неожиданно признал нового клиента

Путешествия с домашними животными становятся новым драйвером туристической отрасли. От поездов и авиарейсов до ИИ-устройств — рынок быстро меняется.

Читать полностью » Кошкам для родов нужны пеленки и антисептики — ветеринары 24.12.2025 в 1:35
Кошачьи роды без паники: секрет кроется в одной коробке, которую нужно подготовить заранее

Что должно быть в аптечке для родов кошки и зачем готовиться заранее: базовые средства, уход за котятами и спокойствие владельцев.

Читать полностью »

Новости
Мир
Переходы общин УПЦ в ПЦУ замедлились за четыре года — Александр Щипков
Общество
Школьные психологи могут снизить стресс при подготовке к ЕГЭ — Игорь Мурог
Общество
Пятимесячный ребенок умер от истощения в многодетной семье Норильска — StarHit
Общество
Мошенники продают фальшивые премиальные ёлки через поддельные сайты — Кристина Воронина
Общество
МРОТ в России с 1 января увеличился до 27 093 рублей — Алексей Говырин
Красота и здоровье
Эксперимент показал, что реактивные молекулы могут жить в воде — Science Advances
Туризм
Поездка в Нижний Новгород на один день приводит к ощущению недосказанности — опытные туристы
Еда
Рестораны запекают картофель дольками без фольги — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet