Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
эвакуатор цодд
эвакуатор цодд
© openverse by Stolbovsky is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 0:27

Без номеров и без шансов: что происходит с машинами на улицах Москвы

Дептранс Москвы: чаще всего эвакуируют автомобили BMW без государственных номеров

С начала 2025 года столичные эвакуаторы вывезли на штрафстоянки более полутора тысяч автомобилей без номеров или с поддельными регистрационными знаками. Такие машины вызывают повышенное внимание у полиции — их проверяют на возможную причастность к преступлениям или фактам угона.

По данным департамента транспорта Москвы, чаще всего эвакуации подвергались автомобили премиум-сегмента, что показывает, что отсутствие номеров не всегда связано с бедностью или забывчивостью владельцев — порой за этим стоит расчет.

Кто лидирует в антирейтинге

В первую пятёрку марок, чьи автомобили чаще всего эвакуировались без номеров, вошли:

  1. BMW - 179 случаев;

  2. Mercedes-Benz - 118 машин;

  3. Geely - 107 автомобилей;

  4. Lada - 77 единиц;

  5. Toyota - 66 машин.

Такая статистика демонстрирует, что нарушение встречается не только среди владельцев иностранных автомобилей, но и среди отечественных марок. Особенно часто это наблюдается в новых жилых районах и около торговых центров, где машины оставляют без номеров, чтобы избежать штрафов или камер фиксации.

"Автомобиль без государственных номеров — это потенциальный риск для безопасности. Он может быть использован в незаконных целях", — пояснили в департаменте транспорта Москвы.

Почему снимают номера и что за это бывает

Некоторые водители убирают номера специально — например, чтобы не платить за парковку или скрыть нарушение. Однако последствия могут оказаться куда серьёзнее, чем штраф.

Безномерный автомобиль задерживается и отправляется на спецстоянку. Далее полицейские проверяют VIN-номер, состояние документов и владельца. Если нарушений нет, машину можно забрать, оплатив услуги эвакуации и стоянки. В противном случае может начаться административное расследование.

Сравнение: стоимость и последствия

Ситуация Что грозит водителю Средние расходы
Машина без номеров Эвакуация, проверка, штраф 5 000-12 000 ₽
Машина с подложными номерами Уголовное дело От 80 000 ₽ и выше
Просроченные транзитные номера Штраф 500-800 ₽

Таким образом, попытка "схитрить" почти всегда оборачивается потерями и нервами.

Как избежать проблем: пошаговый разбор

  1. Следите за регистрацией. Своевременно продлевайте учёт после покупки автомобиля.

  2. Не используйте чужие номера. Это может рассматриваться как подделка документов.

  3. Проверяйте состояние креплений. Бывает, что номер теряется из-за плохих болтов или вибрации.

  4. При утере обращайтесь в ГИБДД. Там выдадут дубликат за несколько часов.

  5. Используйте легальные рамки с подсветкой. Они помогут сохранить номера видимыми и чистыми.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Водитель снимает номера, чтобы не платить за парковку.
    Последствие: Эвакуация и штраф до 5 000 ₽.
    Альтернатива: Оформить резидентное разрешение на парковку.

  • Ошибка: Покупка "левых" номеров в интернете.
    Последствие: Уголовная ответственность за подделку.
    Альтернатива: Заказать официальные дубликаты через ГИБДД.

  • Ошибка: Игнорирование потери номера.
    Последствие: Машину могут принять за угнанную.
    Альтернатива: Сразу заявить о потере и получить новые номера.

А что если эвакуировали вашу машину?

Если автомобиль увезли, алгоритм действий простой:

  1. Проверить информацию на портале "Московский транспорт".

  2. Оплатить штраф и услуги эвакуации.

  3. Забрать автомобиль, предъявив документы и удостоверение личности.

Важно действовать быстро: за каждый день стоянки начисляется дополнительная плата.

Плюсы и минусы эвакуаций

Плюсы Минусы
Повышает безопасность на улицах Иногда эвакуируют по ошибке
Помогает находить угнанные авто Дополнительные расходы для владельца
Упорядочивает парковку Задержка времени и стресс

Многие эксперты отмечают, что практика эвакуации дисциплинирует водителей и снижает количество машин с поддельными номерами, хотя требует доработки в части обратной связи с владельцами.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как узнать, куда эвакуировали автомобиль?
На сайте mos. ru в разделе "Эвакуация" можно ввести номер кузова или госномер, чтобы узнать адрес стоянки.

Сколько стоит эвакуация безномерного автомобиля?
Средняя стоимость перемещения и хранения — от 5 000 до 12 000 рублей в зависимости от категории авто и времени нахождения на стоянке.

Можно ли оспорить эвакуацию?
Да, если есть доказательства ошибки — например, фотографии с установленными номерами или видео с момента эвакуации.

Мифы и правда

Миф: Если у машины нет номеров, её не найдут камеры.
Правда: Камеры фиксируют не только номера, но и другие признаки — марку, цвет, наклейки, VIN.

Миф: Эвакуацию можно отменить на месте.
Правда: После начала процедуры отменить её нельзя — только через обращение в ГИБДД.

Миф: Снятые номера можно хранить в салоне.
Правда: Закон требует, чтобы они были установлены на кузове автомобиля.

Исторический контекст

Эвакуация безномерных машин в Москве активно началась после 2016 года, когда участились случаи угона автомобилей с поддельными регистрационными знаками. С тех пор практика стала стандартом: каждое подозрительное авто проверяют, чтобы предотвратить преступления и защитить законных владельцев.

Сейчас процесс отлажен: эвакуаторы оснащены видеокамерами, данные передаются онлайн в полицию, а владельцы могут узнать о местонахождении машины в считаные минуты.

Интересные факты

  1. В 2024 году количество машин без номеров снизилось на 12 % благодаря камерам фиксации.

  2. Большинство эвакуированных авто — бизнес-класс и выше.

  3. Некоторые владельцы снимают номера ради фото — за это тоже предусмотрен штраф.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автомобиль теряет до 10 лошадиных сил при включённом кондиционере вчера в 18:51
Хотите прохлады — забудьте про обгон: как кондиционер превращает ваш автомобиль в черепаху

Почему после включения кондиционера машина теряет резвость? Разбираем, куда уходит мощность и как сохранить баланс между комфортом и экономичностью.

Читать полностью » При морозе пластиковые детали теряют эластичность и трескаются вчера в 17:57
Автомобиль против холода: как не дать пластику рассыпаться при первых морозах

Зимой даже мелкая неосторожность может стоить дорого: пластик в автомобиле становится хрупким, и каждая ошибка превращается в трещину или поломку.

Читать полностью » Бывший глава Renault-Nissan Карлос Гон: Европа через 10 лет пересядет на китайские автомобили вчера в 16:56
Европу ждёт автопереворот: экс-глава Renault-Nissan намекнул, кто станет новым хозяином дорог

Карлос Гон предсказал, что через десять лет Европа может потерять свой автопром под натиском Китая. Почему бывший глава Nissan считает это вопросом выживания?

Читать полностью » iSeeCars: владельцы Land Rover и Porsche чаще других перепродают новые машины в США вчера в 15:25
Мечтают — и тут же жалеют: зачем американцы избавляются от новеньких Porsche и Mercedes

Премиальные марки не всегда приносят удовольствие от вождения — некоторые владельцы расстаются с новыми авто уже через несколько месяцев. Узнайте, какие модели не задерживаются у хозяев.

Читать полностью » Volkswagen сообщил об убытке €1,07 млрд в третьем квартале 2025 года вчера в 14:56
Империя на тормозах: как кризис в Porsche утопил весь концерн Volkswagen

В 2025 году Volkswagen столкнулся с крупнейшим финансовым спадом за десятилетие. Почему концерн потерял миллиарды и какие шаги могут вернуть ему устойчивость?

Читать полностью » Агрессия на дорогах: две трети российских водителей сталкиваются с грубостью — исследование Автокода и Ренессанс Страхования вчера в 13:49
Россия за рулём: почему в одних регионах улыбаются, а в других — сигналят до хрипоты

Две трети российских водителей признаются, что регулярно сталкиваются с агрессией на дорогах. Почему это происходит и как сохранить спокойствие за рулём — в нашем материале.

Читать полностью » Логотип не говорит о происхождении авто, страну сборки определяет VIN — эксперты вчера в 12:41
Долго выбирал машину, сравнивал десятки моделей — но один знак в VIN всё решил за меня

Разбираем, чем марка отличается от модели, какие бренды сейчас реальнее купить в России и как не ошибиться между красивым логотипом и настоящими характеристиками.

Читать полностью » Эксперт Шагапов заявил, что старые автокресла теряют прочность и становятся опасны вчера в 11:26
Привычная деталь в машине может стоить жизни: почему ISOFIX не всегда спасает

Как выбрать надёжное автокресло для ребёнка, какие модели признаны самыми безопасными и стоит ли покупать бустер — разбираемся в нюансах и сравниваем лидеров рынка.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Эксперимент SCC: ИИ показал высокую точность в диагностике авто
Питомцы
Зоопсихолог Алексей Морозов: кошка выбирает хозяина по чувству безопасности
УрФО
Глава департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова: будущее образования без разделения на классы
Садоводство
Садоводам напомнили, что спаржу обрезают после пожелтения стеблей — не раньше первых заморозков
Происшествия
Кулинарный эксперт Мария Петрова: тыквенный пирог готов, когда шпажка сухая
Наука
Астроном Калифорнийского университета заявил об обнаружении диска вокруг молодой звезды TWA 20
Еда
Блины с крабовыми палочками сочетают нежность начинки и сливочность теста
Туризм
Digi24: летом 2025 года Костинешти примет туристов на обновлённом пляже
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet