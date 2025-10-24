Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера Стрелка-360С на трассе
Камера Стрелка-360С на трассе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:34

От доверия до конфискации: как обычный Chevrolet стал звездой полицейских хроник

В Китае полиция конфисковала Chevrolet с 354 штрафами на 26 950 юаней

В Китае автомобиль с рекордным числом нарушений был конфискован дорожной полицией, а его владелец лишился возможности управлять машиной до урегулирования всех проблем. Случай привлек внимание местных СМИ и вызвал живой интерес пользователей сети.

Рекордные штрафы

В городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, сотрудники полиции остановили Chevrolet, на котором числилось 354 штрафа. Общая сумма задолженности составила 26 950 юаней, что эквивалентно примерно 300 000 рублей. Машина использовалась владельцем как такси, и в момент задержания в ней находились пассажиры.

При проверке выяснилось, что срок действия техосмотра истёк более двух лет назад, а полис обязательного страхования отсутствовал. По данным портала Mydrivers.com, за такие серьёзные нарушения полиция приняла решение о конфискации транспортного средства.

Причины накопления штрафов

Владелец автомобиля честно признался на допросе, что часто передавал свой хэтчбек друзьям. По его словам, именно они стали причиной большинства штрафов. Теперь вернуть права и автомобиль возможно только после погашения всех задолженностей, восстановления страховки и пересдачи экзаменов.

Дополнительные меры

Помимо этого, полиция потребовала, чтобы все знакомые владельца, которые пользовались машиной, лично явились в дорожную инспекцию с документами для разбирательства. Это подчеркивает серьёзность ситуации и необходимость ответственности за использование чужого транспорта.

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте актуальность всех полисов и технического осмотра перед передачей машины кому-либо.

  2. Ведите учет использования автомобиля, особенно если его дают друзьям или знакомым.

  3. Своевременно оплачивайте штрафы, чтобы избежать накопления больших долгов.

  4. При использовании машины как такси или для коммерческих целей убедитесь в наличии всех необходимых разрешений и страховок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: передавать автомобиль друзьям без контроля.
    Последствие: накопление штрафов и конфискация.
    Альтернатива: оформить доверенность с ограничениями и следить за использованием.

  • Ошибка: игнорирование техосмотра и страховки.
    Последствие: штрафы и невозможность вернуть автомобиль.
    Альтернатива: своевременное продление документов и проверка актуальности страховки.

А что если…

Если владельцы автомобилей будут чаще проверять состояние документов и контролировать, кто пользуется машиной, подобных случаев станет меньше. Это поможет сохранить не только права, но и финансовые средства.

FAQ

Как вернуть конфискованный автомобиль?
Необходимо погасить все штрафы, восстановить страховку и пересдать экзамены на права.

Сколько штрафов может накопиться без контроля?
Как показал случай в Гуйяне, их количество может достигать сотен, а сумма — десятков тысяч юаней.

Что делать, если даёшь машину друзьям?
Оформляйте доверенность с ограничениями, контролируйте использование и следите за актуальностью документов.

Мифы и правда

  • Миф: "Если передал машину другу, все штрафы остаются на нем".
    Правда: ответственность юридически сохраняется за владельцем автомобиля.

  • Миф: "Без пассажиров и коммерческой деятельности штрафы не начисляют".
    Правда: нарушения ПДД фиксируются независимо от пассажиров и использования машины.

Интересные факты

  1. В Китае существует система автоматического отслеживания нарушений через камеры, что позволяет фиксировать мелкие нарушения в больших городах.

  2. Накопление штрафов до сотен единиц — редкость, но подобные случаи фиксировались и ранее.

  3. Доверенность на использование машины без контроля может стать юридической проблемой при серьезных нарушениях.

Исторический контекст

В последние годы в Китае усиливается контроль за дорожным движением, включая обязательные техосмотры и страхование. Накопление штрафов и конфискация автомобилей стали частью стратегии по снижению аварийности и повышения дисциплины водителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Reuters: Volkswagen подтвердил приостановку сборки Golf в Германии сегодня в 8:31
Volkswagen нажал на паузу: легендарный Golf стал жертвой мировой чиповой войны

Volkswagen временно приостанавливает выпуск Golf из-за международного конфликта вокруг поставок микрочипов. Что стоит за новым кризисом автопрома?

Читать полностью » Jeep отзывает 25 тысяч гибридных Wrangler 4xe из-за сбоя ПО, который вызывает потерю мощности сегодня в 8:22
Катастрофа на колёсах: гибриды Jeep внезапно теряют тягу, а водители в панике

Массовое обновление ПО вызвало сбои у почти 25 тысяч гибридных Jeep Wrangler 4xe: автомобили теряли мощность и связь между модулями, угрожая безопасности на дороге.

Читать полностью » сегодня в 7:26
Эти машины не теряют в цене годами: топ моделей, которые выгодно покупать и продавать

Российский рынок подержанных машин снова удивил аналитиков: спрос растёт, цены стабилизируются, а привычные модели вроде Lada и Toyota не уступают лидерства.

Читать полностью » Полный привод не гарантирует безопасность на льду сегодня в 7:19
Лёд коварнее, чем кажется: почему полный привод не спасает, когда дорога превращается в каток

Зимой даже самые надёжные внедорожники не гарантируют безопасности на дороге. Почему полный привод иногда становится обманчивым преимуществом.

Читать полностью » Глава РОАД Подщеколдин: закон об обороте автомобилей готов к обсуждению сегодня в 6:26
Конец скруткам и подделкам: в России создают паспорт честного авто

Российский авторынок готовится к переменам — новый закон от РОАД обещает сделать покупку подержанных машин честной и прозрачной.

Читать полностью » Сохранение бирки ключа сокращает время и стоимость восстановления сегодня в 6:14
Крошечный паспорт машины: бирка с кодом, которая сэкономит деньги при потере ключей

Маленькая пластиковая бирка, которая идёт в комплекте с ключами новой машины, способна избавить владельца от крупных расходов и проблем — но почти все её выбрасывают.

Читать полностью » МВД России: водителей с иностранными номерами начнут штрафовать строже сегодня в 5:40
Камеры всё видят, даже за границей: как иностранцам теперь не скрыться от наказания

ГИБДД усилила контроль над иностранными автомобилями: как теперь выявляют и наказывают нарушителей, и что грозит тем, кто не заплатит штраф вовремя.

Читать полностью » Rivian разобрала электрокар Xiaomi SU7 и не нашла скрытых технологий сегодня в 5:08
Американцы вскрыли китайское чудо: Rivian разобрала Xiaomi SU7 и нашла не магию, а математику

Rivian разобрал Xiaomi SU7 и показал: доступность китайских электрокаров — не магия, а экономика, масштаб и грамотная организация производства.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследование BMJ: аэробные упражнения снижают боль при артрозе коленного сустава
Туризм
Район Курамаэ в Токио стал новым туристическим направлением для спокойного отдыха
Дом
Для чистки ламината достаточно слабого раствора уксуса и микрофибры — советуют специалисты
Красота и здоровье
Стилисты советуют выбирать бежевые джинсы холодных оттенков капучино и песочного цвета
Садоводство
Посев горчицы и люпина помогает избавиться от сорняка подмаренника
Технологии
Windows 11 Gaming Copilot собирает скриншоты и данные Xbox Live без явного согласия пользователей
Спорт и фитнес
Дуг Херрон: риск травм при зимнем беге выше без полноценной разминки
Еда
Исследователи подтвердили: сода и мягкая вода ускоряют приготовление фасоли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet