От 10 до 25 рублей за "лошадь": владельцев бюджетных авто ждёт плавная, но ощутимая нагрузка

Постепенное повышение транспортного налога в Подмосковье станет одним из ключевых финансовых решений ближайших лет. По данным ТАСС, Московская областная дума одобрила новую систему ставок, которая затронет владельцев легковых автомобилей малой мощности и мотоциклов. Изменения вступают в силу поэтапно и продлятся до начала следующего десятилетия.

Как изменятся ставки для легковых автомобилей

Законодательная инициатива была предложена губернатором Андреем Воробьевым, который напомнил, что ставки в регионе не пересматривались с 2015 года. Для машин мощностью до 100 лошадиных сил налог увеличится с нынешних 10 рублей до 14 рублей в 2026 году, а к 2032 году достигнет 25 рублей.

Для владельцев популярных малолитражных авто повышение будет ощутимым. Если сегодня владелец Toyota Yaris мощностью 72 л. с. платит 720 рублей, то в 2026 году сумма вырастет до 1008 рублей, а к 2030 году составит 1800 рублей — почти в 2,5 раза больше текущей. Небольшое изменение предусмотрено и для автомобилей мощностью от 100 до 200 л. с.: ставка увеличится на 1 рубль за каждую "лошадиную силу".

Новые правила для мотоциклов

Корректировки затронут и владельцев мотоциклов мощностью 20-35 л. с. Сейчас ставка составляет 16 рублей, но в 2026 году она поднимется до 19 рублей, а уже с 2027 года — до 20 рублей. Для техники средней мощности разница будет заметной: владелец мотоцикла в 32 л. с. вместо нынешних 512 рублей заплатит 608 рублей.

Эти изменения связаны с унификацией налоговой нагрузки и необходимостью привести ставки к уровню, который позволит региону сохранять стабильный бюджетный рост в долгосрочной перспективе.

Кого затронут изменения и каковы ожидания бюджета

По данным ФНС за 2024 год, в Подмосковье зарегистрировано 736 тысяч легковых автомобилей мощностью до 100 л. с., 1,3 миллиона — в диапазоне 100-150 л. с., а также 16 тысяч мотоциклов мощностью 20-35 л. с. Всего закон коснется более двух миллионов автомобилистов.

По расчетам региональных властей, повышение ставок позволит собрать в бюджет дополнительный миллиард рублей до 2033 года. Автовладельцы впервые уплатят налог по новым правилам в 2027 году, когда начнется кампания за 2026-й. Изменения ориентированы на плавную нагрузку, чтобы владельцы транспорта могли заранее планировать расходы.