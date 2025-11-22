Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Центральный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована вчера в 23:48

От 10 до 25 рублей за "лошадь": владельцев бюджетных авто ждёт плавная, но ощутимая нагрузка

Подмосковье одобрило поэтапное повышение транспортного налога — ТАСС

Постепенное повышение транспортного налога в Подмосковье станет одним из ключевых финансовых решений ближайших лет. По данным ТАСС, Московская областная дума одобрила новую систему ставок, которая затронет владельцев легковых автомобилей малой мощности и мотоциклов. Изменения вступают в силу поэтапно и продлятся до начала следующего десятилетия.

Как изменятся ставки для легковых автомобилей

Законодательная инициатива была предложена губернатором Андреем Воробьевым, который напомнил, что ставки в регионе не пересматривались с 2015 года. Для машин мощностью до 100 лошадиных сил налог увеличится с нынешних 10 рублей до 14 рублей в 2026 году, а к 2032 году достигнет 25 рублей.

Для владельцев популярных малолитражных авто повышение будет ощутимым. Если сегодня владелец Toyota Yaris мощностью 72 л. с. платит 720 рублей, то в 2026 году сумма вырастет до 1008 рублей, а к 2030 году составит 1800 рублей — почти в 2,5 раза больше текущей. Небольшое изменение предусмотрено и для автомобилей мощностью от 100 до 200 л. с.: ставка увеличится на 1 рубль за каждую "лошадиную силу".

Новые правила для мотоциклов

Корректировки затронут и владельцев мотоциклов мощностью 20-35 л. с. Сейчас ставка составляет 16 рублей, но в 2026 году она поднимется до 19 рублей, а уже с 2027 года — до 20 рублей. Для техники средней мощности разница будет заметной: владелец мотоцикла в 32 л. с. вместо нынешних 512 рублей заплатит 608 рублей.

Эти изменения связаны с унификацией налоговой нагрузки и необходимостью привести ставки к уровню, который позволит региону сохранять стабильный бюджетный рост в долгосрочной перспективе.

Кого затронут изменения и каковы ожидания бюджета

По данным ФНС за 2024 год, в Подмосковье зарегистрировано 736 тысяч легковых автомобилей мощностью до 100 л. с., 1,3 миллиона — в диапазоне 100-150 л. с., а также 16 тысяч мотоциклов мощностью 20-35 л. с. Всего закон коснется более двух миллионов автомобилистов.

По расчетам региональных властей, повышение ставок позволит собрать в бюджет дополнительный миллиард рублей до 2033 года. Автовладельцы впервые уплатят налог по новым правилам в 2027 году, когда начнется кампания за 2026-й. Изменения ориентированы на плавную нагрузку, чтобы владельцы транспорта могли заранее планировать расходы.

Читайте также

Зампред Савельев: Высокоскоростная магистраль между Москвой и Петербургом сократит путь до 2,5 ч 19.11.2025 в 20:52
Россия на скорости 360 км/ч: как ВСМ сотрут расстояния и перепишут карту логистики страны

Россия входит в эпоху высокоскоростных магистралей: первая линия Москва–Санкт-Петербург сократит путь до 2,5 часа и заработает в 2028 году. ВСМ создадут новые логистические возможности, разгрузят железные дороги и авиацию.

Читать полностью » В Москве маркетплейсы зафиксировали рост спроса на ретроигрушки — Агентство Москва 19.11.2025 в 20:32
Ретро снова в моде: московские покупатели раскупают елочные украшения по мотивам советских мультфильмов

В Москве стремительно растет спрос на новогодние игрушки с героями советских мультфильмов, и маркетплейсы фиксируют смену предпочтений покупателей.

Читать полностью » В Москве завершили благоустройство Волгоградского проспекта — мэр Собянин 19.11.2025 в 15:38
Артерия Москвы засияла по-новому: завершены масштабные работы на Волгоградском проспекте

Волгоградский проспект полностью обновлён: установлены новые павильоны, освещение и защитные конструкции, высажены деревья. Работы стали частью рекордного городского благоустройства.

Читать полностью » В Листвянке построили два дома для переселенцев из аварийного фонда 18.11.2025 в 19:48
На месте аварийного прошлого — современный квартал: в Рязанской области 65 семей готовятся к переезду

В Листвянке завершено строительство двух домов для переселенцев: 65 семей скоро получат новые квартиры, а регион продолжит расселение аварийного фонда.

Читать полностью » Губернатор Хинштейн: В Курской области решили возродить выпуск конфет 17.11.2025 в 22:57
Вафли, пралине и вкус прошлого: в Курске возрождают сладости, которые знала вся страна

Курская область готовит к возвращению знаменитые конфеты «Курские»: обновлённый бренд станет частью юбилея города и современной сувенирной линии.

Читать полностью » Мэр Москвы Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской больнице 17.11.2025 в 17:41
Когда каждый грамм веса — борьба: в Москве открылся центр, который спасает даже самых слабых

В Морозовской больнице открылся Центр ранней помощи недоношенным детям: новые корпуса, современное оборудование и работа врачей сразу нескольких специальностей.

Читать полностью » Москва модернизирует школьные здания по программе 14.11.2025 в 20:35
Школы превращаются в цифровые крепости: Москва создаёт пространства, где дети учатся как в научных центрах

Столичные школы переживают масштабное обновление: модернизируются здания, создаются лаборатории и пространства для отдыха, а педагоги отмечают перемены в учебной среде.

Читать полностью » ГУМ-Каток на Красной площади откроется 1 декабря в юбилейный сезон 13.11.2025 в 18:24
ГУМ-Каток отметит 20-летие: Красная площадь вновь превратится в зимнюю сказку

ГУМ-Каток на Красной площади откроется 1 декабря и отметит 20-летие. В этом сезоне площадку оформят в стиле дымковской игрушки, а первые утренние сеансы будут бесплатными.

Читать полностью »

Новости
Общество
Один турист запросил расширенную компенсацию за отмену стоянки для Astoria Grande — Российская газета
Красота и здоровье
Тартановая юбка объединяет классику и гранж, отмечают модные редакторы
Еда
Горячий маринад усиливает вкус свекольной закуски — кулинарные эксперты
Спорт и фитнес
Йога — не гонитесь за результатами, наслаждайтесь процессом — тренер Урутина
Наука
В Румынии нашли крупнейшее скопление костей динозавров в Европе — Ботфалваи
Дом
Для гармоничного стола достаточно трёх основных цветов в оформлении — стилисты
Туризм
США глазами россиянки: этническое разнообразие и патриотизм — блог
УрФО
Стоимость индивидуальных сеансов достигает 15 тысяч рублей — психолог Помрясина
