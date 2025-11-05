Машину купил — а поставить некуда: в Екатеринбурге рухнула запись в ГИБДД

Жителям Екатеринбурга стало практически невозможно поставить автомобиль на учёт в ГИБДД в ноябре. Все слоты для записи заняты, и автовладельцы вынуждены ехать в соседнюю Верхнюю Пышму. Однако и там ситуация непростая — ближайшие даты доступны лишь спустя полторы недели ожидания.

Длинные очереди и сбои с записью

Одна из жительниц города, Екатерина, рассказала URA. RU:

"Пыталась записаться на "Госуслугах", но там указано, что свободных мест в ноябре уже нет. Удалось забронировать место только в ГИБДД Верхней Пышмы, и ждать придется почти две недели — до 20 ноября".

При этом декабрьские даты пока не отображаются — система просто не показывает свободных окон. Таким образом, жители региона фактически не могут запланировать визит заранее.

Альтернатива есть, но не бесплатная

На фоне ажиотажа появились частные посредники, предлагающие оформить регистрацию автомобиля в ускоренном порядке. Стоимость такой услуги — около 8000 рублей.

Тем, кто хочет сэкономить, остаётся лишь два варианта:

прийти лично в отделение ГИБДД и взять талон, выстояв "живую очередь";

постоянно отслеживать появление новых свободных слотов на портале "Госуслуги".

На горячей линии уточнили, что иных официальных способов ускорить процесс не существует.