Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина ДПС
Машина ДПС
© commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 23:26

Машину купил — а поставить некуда: в Екатеринбурге рухнула запись в ГИБДД

В Екатеринбурге появилась очередь на регистрацию авто в ГИБДД

Жителям Екатеринбурга стало практически невозможно поставить автомобиль на учёт в ГИБДД в ноябре. Все слоты для записи заняты, и автовладельцы вынуждены ехать в соседнюю Верхнюю Пышму. Однако и там ситуация непростая — ближайшие даты доступны лишь спустя полторы недели ожидания.

Длинные очереди и сбои с записью

Одна из жительниц города, Екатерина, рассказала URA. RU:

"Пыталась записаться на "Госуслугах", но там указано, что свободных мест в ноябре уже нет. Удалось забронировать место только в ГИБДД Верхней Пышмы, и ждать придется почти две недели — до 20 ноября".

При этом декабрьские даты пока не отображаются — система просто не показывает свободных окон. Таким образом, жители региона фактически не могут запланировать визит заранее.

Альтернатива есть, но не бесплатная

На фоне ажиотажа появились частные посредники, предлагающие оформить регистрацию автомобиля в ускоренном порядке. Стоимость такой услуги — около 8000 рублей.

Тем, кто хочет сэкономить, остаётся лишь два варианта:

  • прийти лично в отделение ГИБДД и взять талон, выстояв "живую очередь";

  • постоянно отслеживать появление новых свободных слотов на портале "Госуслуги".

На горячей линии уточнили, что иных официальных способов ускорить процесс не существует.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

День народного единства: в Тюменской области введён запрет на продажу алкоголя вчера в 6:46
Запрет на алкоголь в Тюменской области: кто не сможет купить, а кто всё же сможет

4 ноября в Тюменской области запретят продажу алкоголя в магазинах из-за Дня народного единства. В барах и кафе спиртное останется доступным только для употребления на месте.

Читать полностью » Тюменская область привлекла кредит на 6,3 млрд рублей для покрытия кассовых разрывов бюджета вчера в 5:56
Долг вырастет в 6,5 раза: Тюмень взяла миллиарды в кредит — что пошло не так

Правительство Тюменской области взяло кредит на 6,3 млрд рублей из-за кассовых разрывов. При стабильном рейтинге регион готовится к росту долга до 58 млрд ради инфраструктурных проектов.

Читать полностью » Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости инфекциями в Курганской области вчера в 4:46
Инфекции сдались: в Курганской области зафиксировано резкое снижение заболеваемости

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости в Курганской области: инфекций стало меньше на 17%, групповых вспышек кишечных заболеваний не зафиксировано.

Читать полностью » Дефицит бюджета Кургана почти удвоился и превысил миллиард рублей вчера в 3:36
Дефицит больше миллиарда: в Кургане приняли главный бюджет с минусом

Дефицит бюджета Кургана на 2025 год превысил один миллиард рублей. Доходы выросли за счёт субсидий, но расходы увеличились ещё сильнее — на ЖКХ, образование и экономику.

Читать полностью » Курганская область признана регионом с наименьшим числом врачей скорой помощи в России вчера в 2:26
Самый нездоровый парадокс: регион с ЗОЖ в топе оказался последним по количеству врачей скорой

Курганская область оказалась последней в России по числу врачей скорой помощи — всего 0,09 на 10 тысяч человек. Из-за нехватки кадров ожидание бригады растягивается до восьми часов.

Читать полностью » Опрос: жители Курганской области заводят второго ребёнка не из-за денег вчера в 1:17
Не деньги решают: почему родители заводят второго ребёнка — ответ удивил даже власти

Жители Курганской области считают, что решение о рождении второго ребёнка зависит не от денег, а от уверенности в себе, партнёре и уровне медицины. Опрос представил Андрей Алексеев.

Читать полностью » Челябинская область вошла в топ-5 регионов России по развитию некоммерческого сектора вчера в 0:26
Не только металл, но и милосердие: Южный Урал стал образцом развития гражданского общества

Челябинская область заняла четвёртое место в рейтинге «Регион-НКО». Власти отмечают рост поддержки некоммерческих организаций и активность жителей Южного Урала.

Читать полностью » Цена картофеля в Челябинской области выросла до 65 рублей за килограмм 03.11.2025 в 23:22
Покупать мешками — или платить в три раза больше: где искать дешёвую картошку в ноябре

В Челябинской области картофель подорожал: оптовые цены начинаются с 20 рублей, а частные продавцы просят до 65 за килограмм. Некоторые предлагают редкие сорта по 100 рублей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Физиологи отметили, что даже 10 минут зарядки утром повышают выносливость и концентрацию
Туризм
Российская путешественница назвала Норвегию страной с "ювелирными" ценами на мясо
Красота и здоровье
Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду
Питомцы
Собаки могут испытывать радость, страх и грусть, но не чувство вины
Авто и мото
ПДД разрешают обгон тихоходов и мопедов даже при знаке Обгон запрещен и сплошной разметке
Авто и мото
Семёнов: полностью заряженная батарея за месяц может потерять до 1-2% заряда просто стоя на полке
Дом
Круглые и асимметричные ковры визуально смягчают интерьер и добавляют оригинальности
Садоводство
Чайные пакетики помогают улучшить почву и отпугивают вредителей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet