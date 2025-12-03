Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 14:37

Поставить машину на учёт теперь проще, но есть нюанс, который путает всех

За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы

Покупка автомобиля — событие радостное, но связанное с целым рядом формальностей. Правильная регистрация машины в ГИБДД остаётся обязательным шагом, без которого транспорт не может легально передвигаться по дорогам. Независимо от того, новый это автомобиль, подержанный или ввезённый из-за рубежа, порядок действий примерно одинаков, но имеет свои нюансы. Об этом сообщает Autonews.ru.

Постановка нового автомобиля на учёт

Процесс регистрации нового автомобиля в ГИБДД регламентируется Федеральным законом №283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств". Закон определяет, какие документы нужны и как их подать. Основная цель процедуры — подтвердить законность владения машиной и внести сведения о ней в государственную базу данных.

Чтобы поставить новый автомобиль на учёт, владелец должен предоставить заявление установленной формы. Подать его можно через портал "Госуслуги" или лично в подразделении ГИБДД. Также потребуется паспорт гражданина России или временная регистрация. При необходимости можно оформить доверенность, чтобы регистрацией занимался представитель владельца.

Не менее важно иметь документ, подтверждающий право собственности. Обычно это договор купли-продажи, оформленный автосалоном, который продал автомобиль. Потребуется и паспорт транспортного средства — бумажный или электронный. Если используется электронная версия (ЭПТС), данные о ней проверяются напрямую через базу. Кроме того, владелец оплачивает государственную пошлину, предоставив соответствующие квитанции.

"С 1 марта 2025 года предъявлять полис ОСАГО при регистрации больше не требуется", — отмечается в сообщении Autonews.ru.

Таким образом, процесс постановки нового автомобиля на учёт стал немного проще, хотя остаётся обязательным этапом для всех владельцев.

Регистрация подержанных автомобилей

Если речь идёт о машине с пробегом, список документов будет почти таким же, но с небольшими дополнениями. К заявлению и паспорту добавляется свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) прежнего владельца, а также диагностическая карта, если автомобилю более четырёх лет.

Новый собственник должен представить договор, подтверждающий переход права собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарственная, а иногда — свидетельство о наследовании. Кроме того, предъявляется паспорт транспортного средства (ПТС) — бумажный или электронный.

Диагностическая карта подтверждает техническую исправность автомобиля и является обязательным документом для машин, старше четырёх лет. Её отсутствие может стать причиной отказа в регистрации.

После проверки всех данных инспектор ГИБДД сверяет VIN-номер и выдает новое СТС с указанием нового владельца. С этого момента автомобиль считается официально зарегистрированным.

Нарушение сроков регистрации и ответственность

После покупки автомобиля у владельца есть 10 календарных дней, чтобы подать заявление на постановку на учёт. Пропуск этого срока чреват штрафами, предусмотренными административным кодексом.

"За несвоевременную регистрацию автомобиля физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 1500 до 2000 рублей", — говорится в пояснениях экспертов Autonews.ru.

Если владелец продолжает ездить на незарегистрированном автомобиле, включается более серьёзная статья 12.1 КоАП. Первое нарушение влечёт штраф от 500 до 800 рублей, но повторное может закончиться лишением прав на срок до трёх месяцев. Для юридических лиц и должностных лиц штрафы значительно выше — до 10 тысяч рублей.

Таким образом, игнорирование установленного срока регистрации не только создаёт риски для кошелька, но и может привести к приостановке права управления.

Регистрация автомобилей, ввезённых из-за рубежа

Постановка на учёт импортированного автомобиля значительно сложнее, чем регистрация обычного. Для начала нужно собрать базовый пакет документов, включающий паспорт владельца, ИНН, оригинал иностранного техпаспорта и счёт-фактуру (инвойс) с указанием VIN-номера. Также требуется подтверждение оплаты — банковские переводы, квитанции и договор с зарубежным продавцом.

Если перегоном занимается посредник, оформляется генеральная доверенность. После этого автомобиль проходит таможенное оформление, где выдается Таможенный приходный ордер (ТПО) — документ, подтверждающий оплату всех пошлин и налогов.

Следующий этап — получение свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Оно подтверждает, что автомобиль соответствует техническим требованиям, действующим в России. После этого создаётся черновик электронного ПТС, который становится действующим после оплаты утилизационного сбора.

"Для завершения регистрации потребуется полный комплект документов, включая ТПО, СБКТС и электронный ПТС", — поясняет Autonews.ru.

Только после этого можно записываться на осмотр автомобиля в МРЭО и завершать процедуру регистрации.Сравнение регистрации нового, подержанного и импортного автомобиля

Каждый тип регистрации имеет свои особенности и уровень сложности.

  1. Новый автомобиль. Самая простая схема: минимум документов, процедура занимает меньше времени. Не требуется техосмотр и полис ОСАГО при подаче.

  2. Подержанный автомобиль. Добавляются старое СТС и диагностическая карта. Нужно убедиться, что VIN не имеет ограничений.

  3. Импортный автомобиль. Самый длительный и дорогой процесс: необходимо пройти таможню, получить СБКТС и оплатить утильсбор.

Основное различие между категориями — количество инстанций и дополнительных проверок. Если покупка новой машины занимает один визит в МРЭО, то регистрация импортной может растянуться на несколько недель.

Плюсы и минусы современных правил регистрации

Новые нормы регистрации, действующие с 2025 года, упрощают процесс, но оставляют ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание.

Плюсы:

  • возможность подать заявление онлайн;
  • отмена обязательного предъявления ОСАГО;
  • электронный ПТС ускоряет проверку;
  • прозрачность и единая база данных.

Минусы:

  • высокая нагрузка на электронные сервисы;
  • сложности при оформлении машин из-за рубежа;
  • риски при покупке автомобилей с ограничениями;
  • необходимость личного осмотра в МРЭО.

Такие изменения делают процедуру удобнее для большинства владельцев, но требуют внимательности при сборе документов.

Советы по постановке автомобиля на учёт

  1. Подготовьте все документы заранее. Проверьте правильность заполнения данных в договорах и ПТС.

  2. Используйте портал "Госуслуги". Электронная запись сокращает время ожидания.

  3. Оплатите госпошлины онлайн. Это позволяет получить скидку до 30%.

  4. Проверяйте VIN-номер. Несовпадение данных — частая причина отказа.

  5. Храните копии всех документов. В случае утери можно быстро восстановить регистрацию.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать ошибок и сэкономить время при постановке автомобиля на учёт.

Популярные вопросы о регистрации автомобиля

1. Можно ли зарегистрировать машину без ПТС?
Да, если у автомобиля есть электронный ПТС. Данные о нём проверяются напрямую через систему ГИБДД.

2. Что делать, если предыдущий владелец не снял машину с учёта?
Достаточно предоставить договор купли-продажи. ГИБДД автоматически переоформит регистрацию на нового собственника.

3. Можно ли поставить автомобиль на учёт в другом регионе?
Да, регистрация доступна в любом подразделении ГИБДД, независимо от места прописки владельца.

