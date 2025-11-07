Новые правила ударят по мощным авто — а вот эти модели "вышли сухими из воды"

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила расчёта утилизационного сбора для легковых автомобилей. Правительство утвердило документ, который меняет систему формирования базовой ставки: теперь она зависит от типа двигателя, его объёма и мощности, учитываемой через специальный коэффициент. Для частных лиц, ввозящих автомобили мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохраняется льготный коэффициент. Благодаря этому стоимость самых популярных моделей не изменится. URA. RU подготовило список из десяти автомобилей, на которые новый тариф не повлияет.

Hyundai Tucson

Корейский кроссовер, поставляемый в Россию в основном из Казахстана, остаётся в категории с льготным утильсбором. Версия с двухлитровым двигателем мощностью 150 л. с., автоматической коробкой и полным приводом полностью соответствует требованиям. В продаже — комплектации Travel и Prime стоимостью от 3,9 до 4,2 млн рублей. Машина отличается надёжностью, высоким дорожным просветом и просторным салоном.

Solaris HC

Модель доступна в двух вариантах двигателя: 1,6 литра (123 л. с.) и 2,0 литра (149,6 л. с.). Трансмиссия — шестиступенчатая "механика" или "автомат". У Solaris HC около пяти комплектаций, включая Prime 6AT с передним или полным приводом. В базовой версии предусмотрены климат-контроль, мультимедиа и системы безопасности. Стоимость — от 1,9 млн рублей.

Kia Sportage

Кроссовер также ввозится из Казахстана и оснащается мотором 2.0 MPI (150 л. с.). Самые популярные версии — Luxe и Prestige. В Luxe доступны подогрев лобового стекла, бесключевой доступ и парктроники, а в Prestige — электропривод двери багажника, экран 12,3 дюйма и круговой обзор. Цена колеблется от 3,7 до 4,3 млн рублей.

Mazda CX-5 и CX-50

Обе модели оснащаются одинаковыми двигателями объёмом 2,0 л (150-155 л. с.) и автоматической коробкой передач. CX-5 чаще встречается в России, особенно в версиях Active и Smart Elegance, где предусмотрены шесть подушек безопасности, климат-контроль и современные ассистенты. CX-50 — более редкий вариант, но с теми же техническими параметрами. Стоимость: CX-5 — 3,8-4,2 млн рублей, CX-50 — 4,6-4,8 млн рублей.

Haval Jolion

Один из самых популярных китайских кроссоверов в России. Модель оснащается двигателями мощностью 143 или 150 л. с., в зависимости от типа привода. В продаже — версии Comfort, Elite, Premium и Tech+. Уже в базе есть климат-контроль, мультимедийная система и подогрев сидений. Стоимость начинается от 1,2 млн рублей.

"Москвич" 3

Отечественный кроссовер, собираемый на бывшем заводе Renault в Москве. Под капотом — турбомотор мощностью 136 л. с. с механической коробкой и передним приводом. В комплектации Комфорт предусмотрены камеры кругового обзора, контроль слепых зон и дополнительные подушки безопасности. Цена модели — от 1,7 млн рублей.

Skoda Karoq

Этот кроссовер представлен в версиях Sportline, Sportline Plus и Luxury, поступающих из Казахстана и Китая. Все варианты оснащаются 18-дюймовыми колёсами, четырьмя подушками безопасности, панорамной крышей и системой кругового обзора. Стоимость машин — от 3,2 до 4,7 млн рублей. Благодаря мощности двигателя до 160 л. с. утильсбор останется льготным.

Voyah Free

Премиальный электромобиль китайского бренда мощностью 490 л. с. и запасом хода до 500 км. Несмотря на высокую мощность, для него предусмотрена отдельная категория расчёта утильсбора, что позволяет сохранить прежнюю цену. В стандартной комплектации — массаж сидений, панорамная крыша и адаптивная подвеска. Минимальная цена — 6,6 млн рублей.

Citroёn C5 Aircross

Производится на калужском заводе и оснащается турбомотором 175 л. с. и восьмиступенчатой АКП. Несмотря на превышение лимита в 160 л. с., модель включена в льготную категорию благодаря локальному производству. Особенность автомобиля — адаптивная подвеска и возможность оптимизации передач под стиль езды. Стоимость — от 4 млн рублей.

Kaiyi X3

Компактный кроссовер российской сборки с двигателем 113 л. с. и передним приводом. Доступен с "механикой" или вариатором. В базовой версии Comfort - подогрев сидений, мультимедийный экран 10,25 дюйма и круиз-контроль. В Luxury добавлены камера заднего вида и светодиодная оптика. Цена — от 1,3 млн рублей.

Таблица "Сравнение" — популярные модели с льготным утильсбором

Модель Мощность, л. с. Цена, млн ₽ Тип двигателя Производство Hyundai Tucson 150 3.9-4.2 бензин Казахстан Solaris HC 123-149 1.9 бензин Россия Kia Sportage 150 3.7-4.3 бензин Казахстан Mazda CX-5 150-155 3.8-4.2 бензин СНГ Haval Jolion 143-150 1.2+ бензин Китай Москвич 3 136 1.7 бензин Россия Skoda Karoq до 160 3.2-4.7 бензин Китай / Казахстан Voyah Free 490 6.6 электродвигатель Китай Citroёn C5 Aircross 175 4.0 бензин Россия Kaiyi X3 113 1.3 бензин Россия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка автомобиля мощнее 160 л. с. без учёта коэффициента.

Последствие: рост утильсбора и удорожание автомобиля.

Альтернатива: выбирать модели с мощностью до 160 л. с. и льготным тарифом.

Ошибка: оформление импорта на физлицо без уточнения категории.

Последствие: переплата при регистрации.

Альтернатива: уточнять параметры двигателя перед покупкой.

Ошибка: неверное понимание мощности электромотора.

Последствие: ошибочный расчёт ставки.

Альтернатива: учитывать, что электромобили попадают под отдельную формулу утильсбора.

А что если утильсбор пересмотрят снова

Аналитики не исключают, что формулы расчёта утильсбора будут корректироваться по мере стабилизации рынка. Возможен переход к системе прогрессивных коэффициентов, учитывающих не только мощность, но и экологический класс двигателя. В этом случае льготы сохранятся для автомобилей, отвечающих современным стандартам выбросов и произведённых в России.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Сохранение льгот для массовых моделей Рост ставок для мощных авто Поддержка локального производства Усложнение расчётов при импорте Повышение прозрачности системы Возможная задержка с адаптацией дилеров

FAQ

Когда вступают в силу новые правила?

С 1 декабря 2025 года.

Кого коснутся изменения?

Импортёров, производителей и частных лиц, ввозящих автомобили.

Какие машины сохранят льготы?

Все автомобили мощностью до 160 л. с., включая популярные модели Hyundai, Kia, Haval и Москвич.

Мифы и правда

Миф: новые правила повысят цены на все автомобили.

Правда: подорожают только мощные модели свыше 160 л. с.

Миф: электромобили попадут под максимальный утильсбор.

Правда: для них действует отдельный порядок расчёта.

Миф: льготы отменят для всех частных лиц.

Правда: при ввозе машины для личного пользования сохраняются прежние условия.

3 интересных факта

• Россия впервые разделила ставки утильсбора по мощности двигателя.

• Больше 70% новых автомобилей в стране укладываются в лимит 160 л. с.

• В 2026 году планируется пересмотр утильсбора для коммерческого транспорта.

Исторический контекст

Система утилизационного сбора действует с 2012 года, когда её ввели для компенсации расходов на переработку старых автомобилей. Первоначально ставки были едиными, но рынок изменился: растёт доля локализованных брендов, а импорт требует гибкой шкалы. Реформа 2025 года призвана поддержать массовый сегмент, сохранить доступность машин и стимулировать отечественное производство.