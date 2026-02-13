Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка выбирает автомобиль
Иван Рогов Опубликована сегодня в 15:10

Цены на машины готовятся к скачку: утильсбор из формальности превращается в главный фактор риска

Новые правила расчёта утилизационного сбора могут изменить расстановку сил на автомобильном рынке уже этой весной. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на комментарий независимого автоэксперта Сергея Петрова. По его оценке, инициатива Минпромторга способна усилить ценовое давление и затормозить восстановление продаж.

Что предлагает Минпромторг

Ранее портал auto.ru сообщил о подготовке законопроекта, который предполагает ужесточение порядка уплаты утилизационного сбора с 1 апреля 2026 года. Документ уже внесён в правительство. Речь идёт о распространении обязательства по уплате сбора на все автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС.

Предлагается взимать утильсбор независимо от того, оформляется ли машина для личного пользования или предназначена для перепродажи. Таким образом, схема ввоза через страны Евразийского экономического союза перестанет давать ценовые преимущества. Для импортеров и дилеров это означает рост обязательных платежей, а для рынка — пересмотр текущих расчётов.

Почему цены могут вырасти

Сергей Петров считает, что дополнительная финансовая нагрузка неизбежно будет переложена на покупателей.

"Цены на автомобили неизбежно вырастут — это вполне логичный результат. Расходы компаний, которые ввозят и продают машины, увеличиваются, и все дополнительные издержки перекладываются на будущих владельцев", — отметил Сергей.

Он также указал, что уже сейчас на рынке встречаются недобросовестные схемы, связанные с занижением мощности двигателя или перепрошивкой программного обеспечения для сокращения налоговых платежей. По его словам, общая тенденция остаётся очевидной: стоимость автомобилей продолжит расти. Усиление контроля и изменение правил могут сократить пространство для подобных практик, но одновременно увеличат официальные издержки бизнеса.

Спрос под давлением

Эксперт обращает внимание на то, что рынок и без того демонстрирует признаки замедления. При сохранении высоких цен покупатели всё чаще отказываются от приобретения новых машин, предпочитая обслуживать уже имеющиеся автомобили. Такая стратегия позволяет сократить расходы в условиях неопределённости.

По оценке Петрова, продажи могут либо остаться на текущем уровне, либо продолжить снижение. Он подчёркивает, что выбор для потребителей сегодня ограничен в основном китайскими и отечественными моделями, тогда как автомобили, поставляемые по параллельному импорту, остаются слишком дорогими. В результате рынок оказывается в ситуации, когда рост цен сочетается с узким ассортиментом и сдержанным спросом.

Возможные сроки вступления

Сергей Петров считает высокими шансы на принятие новых правил. При этом он допускает, что власти могут скорректировать дату их вступления в силу. По его мнению, срок могут перенести с апреля на лето или осень 2026 года, чтобы участники рынка получили дополнительное время для адаптации.

Даже при переносе сроков сам факт подготовки законопроекта уже влияет на расчёты автосалонов и импортеров. Компании вынуждены учитывать потенциальное увеличение затрат заранее, что формирует ожидания дальнейшего удорожания автомобилей.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

