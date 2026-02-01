Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фара
Фара
© Freepik by Designed by Freepik
Главная / Авто и мото
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 21:10

Слепят, мигают и выводят из себя: за эти фары и стоп-сигналы водителей могут лишать прав

В России вновь заговорили об ужесточении наказаний для водителей, которые дорабатывают автомобили без учета требований безопасности. В центре внимания оказались элементы, способные напрямую влиять на обзор и реакцию других участников движения. Речь идет не о тюнинге как таковом, а о рисках, которые он создает на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Какие устройства оказались в центре внимания

Поводом для обсуждения стали ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, установленные вне заводской комплектации. По мнению авторов инициативы, такие решения часто ослепляют водителей встречного транспорта и нарушают привычную логику восприятия сигналов на дороге. В плотном потоке это может привести к неверной оценке дистанции или скорости. Особенно заметно влияние подобного света в темное время суток и в условиях плохой видимости. Проблема опасного светотюнинга уже поднималась в контексте ксеноновых фар, где подчеркивалось, что самовольная установка меняет светораспределение.

Что предлагают изменить в наказаниях

С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он отметил, что действующие санкции не оказывают сдерживающего эффекта. Сейчас за неправильное использование ксенона предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП. По оценке НАС, такая мера не заставляет водителей отказываться от потенциально опасных доработок. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть лишение водительских прав, а также повышение штрафа до 30 тысяч рублей.

Где проходит граница между законным и нарушением

Принципиальный момент заключается в том, что ксенон сам по себе не запрещен. Он считается допустимым, если был установлен производителем на заводе и соответствует конструкции фары. Нарушения начинаются тогда, когда водитель самостоятельно меняет галогеновые лампы на ксеноновые или светодиодные без корректировки оптики. В таких случаях световой пучок рассеивается, а граница отсечки исчезает, что напрямую влияет на безопасность. Аналогичные риски описывались и при самовольной установке LED-ламп, когда яркость для владельца оборачивается дискомфортом для всех остальных.

Подобные инициативы уже звучали в Госдуме

Ранее тему поднимали и депутаты. Представитель партии "Справедливая Россия" Михаил Делягин вносил предложение увеличить штрафы за слепящие и неисправные фары до 5 тысяч рублей. Он указывал, что значительная часть ДТП происходит в темное время суток, и ослепление встречным светом остается одним из недооцененных факторов аварийности. В этом контексте ужесточение требований рассматривается как профилактическая мера.

Дополнительные проблемы, на которые указали эксперты

Антон Шапарин также обратил внимание на распространенную практику эксплуатации автомобилей с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. Такие машины создают повышенный уровень шума и выбрасывают больше вредных веществ. Кроме того, от них часто исходит резкий запах выхлопных газов, что особенно заметно в жилых районах. Чаще всего подобные доработки встречаются на отечественных автомобилях и праворульных иномарках.

Обсуждение новых мер пока находится на стадии инициатив, однако сам факт возвращения к теме показывает изменение отношения к техническим доработкам автомобилей. Акцент постепенно смещается от формального соблюдения правил к реальной безопасности и комфорту на дорогах, где последствия одной ошибки могут затронуть сразу многих.

Автор Андрей Чернов
Андрей Чернов — автоюрист (ЮФУ) с 15-летним стажем. Эксперт по ДТП, спорам с СК (ОСАГО/КАСКО) и оспариванию штрафов. Защитил права в 500+ делах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Секунда невнимательности в городе — и поздно тормозить: почему ДТП происходят вчера в 15:00

Рутинные городские поездки маскируют реальные угрозы: даже секунда невнимательности или короткий звонок превращают привычный маршрут в опасную ситуацию.

Читать полностью » Ярче для себя — хуже для всех: чем LED-лампы заканчиваются на дороге 30.01.2026 в 20:14

Самовольная замена галогенных ламп на LED в штатной оптике меняет светораспределение: локальная яркость растёт, граница отсечки исчезает, встречные водители оказываются под риском.

Читать полностью » Двигатель живёт своей жизнью: плавающие обороты сигналят о поломке, которая тянет деньги из бака 30.01.2026 в 19:40

Плавающие обороты на холостом ходу могут привести к серьёзным поломкам двигателя. Разбираемся, какие системы чаще всего дают сбой и с чего начинать диагностику.

Читать полностью » Увидел новый силуэт Toyota — корма и световая полоса выдали больше, чем хотелось бренду 30.01.2026 в 18:05

Затемнённый кадр показывает широкую корму и двойную LED-полоску — не просто стиль, а намёк на трёхрядный электровнедорожник и подготовку заводов в США.

Читать полностью » То, что росло четверть века, вдруг остановилось: легковые автомобили нарушили главный тренд 30.01.2026 в 17:38

Впервые за 25 лет автопарк легковых автомобилей в России сократился. Статистика МВД показывает новые тенденции и смещение акцентов на рынке.

Читать полностью » Пятнадцать лет — приговор или второе дыхание: старая иномарка внезапно оказалась выгоднее новой 30.01.2026 в 17:35

Средний возраст машин в России превысил 15 лет. Разбираемся, что сегодня важнее — проверенная временем надёжность или гарантия и технологии новых автомобилей.

Читать полностью » АвтоВАЗ включает повышенную передачу: планы на 2026 год ломают старую логику рынка 30.01.2026 в 17:26

АвтоВАЗ планирует увеличить выпуск автомобилей в 2026 году, сохраняя лидерство на рынке и делая ставку на сбалансированный рост и обновление модельного ряда.

Читать полностью » Зима выталкивает на встречку: один манёвр делает каждый четвёртый исход необратимым 30.01.2026 в 17:23

Зимой обгон становится одним из самых рискованных манёвров: статистика ДТП, причины аварий на встречной полосе и роль водителя в предотвращении трагедий.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Безвиз превратил Китай в воронку: турпоток из России втянулся и не собирается останавливаться
Туризм
Второй загранпаспорт для россиян разрешён уже много лет, но о важном нюансе знают не все
Авто и мото
Электроника берёт управление — внимание уходит: как ассистенты незаметно повышают риск ДТП
Питомцы
Пёс боится каждой встречной собаки — выдают мелкие сигналы, которые многие пропускают
Спорт и фитнес
“Убился на тренировке” — и стоишь на месте: ошибка, которая тормозит прогресс в зале
Красота и здоровье
Сухость, покраснение и жжение внезапно стали нормой — причина может быть в кожном барьере, а не в аллергии
Еда
Завтрак принцессы Дианы звучит слишком просто — овсянка на ночь, но с одним неожиданным ингредиентом
Недвижимость
Покраска выглядит простой — а результат разочаровывает: 5 ошибок, которые портят даже дорогую краску
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet