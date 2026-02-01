Слепят, мигают и выводят из себя: за эти фары и стоп-сигналы водителей могут лишать прав

В России вновь заговорили об ужесточении наказаний для водителей, которые дорабатывают автомобили без учета требований безопасности. В центре внимания оказались элементы, способные напрямую влиять на обзор и реакцию других участников движения. Речь идет не о тюнинге как таковом, а о рисках, которые он создает на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Какие устройства оказались в центре внимания

Поводом для обсуждения стали ксеноновые фары и мигающие стоп-сигналы, установленные вне заводской комплектации. По мнению авторов инициативы, такие решения часто ослепляют водителей встречного транспорта и нарушают привычную логику восприятия сигналов на дороге. В плотном потоке это может привести к неверной оценке дистанции или скорости. Особенно заметно влияние подобного света в темное время суток и в условиях плохой видимости. Проблема опасного светотюнинга уже поднималась в контексте ксеноновых фар, где подчеркивалось, что самовольная установка меняет светораспределение.

Что предлагают изменить в наказаниях

С инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, который направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Он отметил, что действующие санкции не оказывают сдерживающего эффекта. Сейчас за неправильное использование ксенона предусмотрено предупреждение либо штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП. По оценке НАС, такая мера не заставляет водителей отказываться от потенциально опасных доработок. В качестве альтернативы предлагается рассмотреть лишение водительских прав, а также повышение штрафа до 30 тысяч рублей.

Где проходит граница между законным и нарушением

Принципиальный момент заключается в том, что ксенон сам по себе не запрещен. Он считается допустимым, если был установлен производителем на заводе и соответствует конструкции фары. Нарушения начинаются тогда, когда водитель самостоятельно меняет галогеновые лампы на ксеноновые или светодиодные без корректировки оптики. В таких случаях световой пучок рассеивается, а граница отсечки исчезает, что напрямую влияет на безопасность. Аналогичные риски описывались и при самовольной установке LED-ламп, когда яркость для владельца оборачивается дискомфортом для всех остальных.

Подобные инициативы уже звучали в Госдуме

Ранее тему поднимали и депутаты. Представитель партии "Справедливая Россия" Михаил Делягин вносил предложение увеличить штрафы за слепящие и неисправные фары до 5 тысяч рублей. Он указывал, что значительная часть ДТП происходит в темное время суток, и ослепление встречным светом остается одним из недооцененных факторов аварийности. В этом контексте ужесточение требований рассматривается как профилактическая мера.

Дополнительные проблемы, на которые указали эксперты

Антон Шапарин также обратил внимание на распространенную практику эксплуатации автомобилей с глушителями без катализаторов и сажевых фильтров. Такие машины создают повышенный уровень шума и выбрасывают больше вредных веществ. Кроме того, от них часто исходит резкий запах выхлопных газов, что особенно заметно в жилых районах. Чаще всего подобные доработки встречаются на отечественных автомобилях и праворульных иномарках.

Обсуждение новых мер пока находится на стадии инициатив, однако сам факт возвращения к теме показывает изменение отношения к техническим доработкам автомобилей. Акцент постепенно смещается от формального соблюдения правил к реальной безопасности и комфорту на дорогах, где последствия одной ошибки могут затронуть сразу многих.