Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 12:16

Думал, что техосмотр — формальность, а теперь за каждую мелочь грозит штраф: делюсь опытом

Фотофиксация этапов техосмотра теперь проводится для всех авто — РСА

В 2025 году в России вступают в силу новые правила техосмотра автомобилей, которые затрагивают всех владельцев транспортных средств — от частных лиц до компаний и таксопарков. Изменения направлены на повышение прозрачности, ужесточение контроля и снижение аварийности на дорогах. Теперь техосмотр становится цифровым, а требования к техническому состоянию машин — строже. Разберёмся, как работает новая система, кто обязан проходить ТО, как изменились штрафы и что делать, если возникнут проблемы.

Что изменилось в правилах техосмотра в 2025 году

С 28 апреля 2025 года диагностические карты для автомобилей и мотоциклов будут выдаваться исключительно в электронном виде. Каждый этап осмотра фиксируется на фото, а результаты автоматически передаются в государственную информационную систему. Особое внимание уделяется тормозам, световым приборам и стеклам: малейшие неисправности — повод для отказа в выдаче карты.

"Большинство автомобилей, особенно легковых такси, имеют возраст более десяти лет и нуждаются в регулярном контроле технического состояния", — заявил директор по защите активов РСА Сергей Ефремов.

Кому обязательно проходить техосмотр

Техосмотр обязателен для:

• легковых автомобилей и мотоциклов старше четырех лет — при постановке на учет, изменении конструкции или выезде за границу;
• коммерческого транспорта (такси, автобусы, грузовики) — независимо от возраста, с разной периодичностью (до пяти лет — раз в год, старше пяти лет — каждые полгода для такси и раз в год для остальных категорий).

Владельцы новых автомобилей (до четырех лет), используемых в личных целях, освобождены от обязательного ТО, если не вносят изменений в конструкцию и не планируют поездок за рубеж. Также не нужно проходить ТО для маломощных транспортных средств и прицепов до 3,5 тонн.

Сравнение: старый и новый порядок прохождения ТО

Критерий До 2025 года С 2025 года
Форма карты Бумажная и электронная Только электронная
Фотофиксация Необязательна Обязательна
Проверка тормозов, фар Формальная Строгий контроль
Штрафы 2 000 руб. от 2 000 до 5 000 руб.
Проверка по камерам Нет Внедрение планируется к 2026

Советы шаг за шагом: как пройти техосмотр по новым правилам

  1. Проверьте основные системы: тормоза, свет, стекла, рулевое управление и ремни безопасности.

  2. Подготовьте документы: паспорт, СТС или ПТС.

  3. Запишитесь в аккредитованный пункт ТО (лучше заранее через электронную очередь).

  4. Пройдите фотофиксацию всех этапов процедуры.

  5. Получите электронную диагностическую карту — она будет доступна в госинформсистеме, бумажный вариант по желанию.

  6. При выявленных неисправностях — устраните их в течение 10 дней и повторно пройдите ТО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать состояние тормозов и света → отказ в выдаче карты, повторная оплата ТО → провести диагностику и ремонт заранее.

  2. Забыть документы → невозможность пройти ТО → собрать пакет документов до визита.

  3. Довериться неаккредитованному сервису → карта будет недействительна → проверяйте лицензии и аккредитацию центра.

А что если не пройти техосмотр вовремя?

За отсутствие обязательной диагностической карты штраф для частных водителей составляет 2 000 рублей. Для коммерческого транспорта и такси — до 5 000 рублей. В 2026 году планируется автоматическая фиксация нарушений дорожными камерами — проверка наличия ТО будет происходить по номеру машины в базе данных.

Плюсы и минусы новых правил ТО

Плюсы Минусы
Снижение числа "фиктивных" карт Рост цены ТО до 1 098 руб.
Прозрачность (электронные карты) Больше времени уходит на процедуру
Ужесточение контроля за такси Строже требования к мелким неисправностям

FAQ

Обязателен ли ТО для личных машин?
Нет, если машине до 4 лет и вы не едете за границу, не вносите изменения в конструкцию.

Можно ли пройти ТО онлайн?
Нет, диагностика проводится только очно в аккредитованных пунктах, но результаты оформляются в электронной форме.

Что делать, если выявили неисправность?
Устранить ее в течение 10 дней и повторно пройти процедуру без полной оплаты.

Мифы и правда

Миф: Бумажная карта по-прежнему обязательна.
Правда: С 2025 года основной документ — электронная карта.

Миф: Все частные автомобили подлежат обязательному ТО.
Правда: Для личных легковых машин моложе четырех лет ТО не требуется.

Миф: Неисправность фар можно проигнорировать.
Правда: Любая проблема с фарами — отказ в выдаче диагностической карты.

3 интересных факта

• До 30% коммерческих машин и такси игнорируют обязательный ТО, рискуя штрафами.
• Внедрение автоматической проверки через дорожные камеры намечено на 2026 год.
• Любой отказ в выдаче карты фиксируется в госбазе — скрыть нарушения теперь практически невозможно.

Исторический контекст

  1. До 2020-х годов диагностические карты часто подделывались, бумажный формат был удобен для коррупционных схем.

  2. С 2022 года введены первые электронные карты и фотофиксация, но не повсеместно.

  3. В 2025 году ТО становится полностью цифровым, с ужесточением контроля и автоматизацией проверок.

