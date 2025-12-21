Новые правила техосмотра удивили водителей: один пункт решает всё

Ужесточение правил техосмотра в 2025 году стало неприятным сюрпризом для многих автомобилистов. Особенно остро вопрос встал для владельцев машин без катализатора или сажевого фильтра. Тем не менее, даже в новых условиях некоторые автомобили все же могут пройти процедуру без серьезных доработок. Об этом рассказал портал naavtotrasse.ru.

Новые правила техосмотра в 2025 году

С начала 2025 года в России действуют обновленные требования к техническому осмотру. Ключевым новшеством стала обязательная проверка экологического класса автомобиля. Машины, выпущенные после 2014 года, теперь должны соответствовать стандарту Евро-5, а значит, их выхлопная система обязана работать корректно. Дополнительно введена цифровая диагностическая карта с фотофиксацией всех этапов осмотра, включая автомобиль и эксперта. Усилен контроль за тормозами, подвеской, фарами, зеркалами и ремнями безопасности, а также другими узлами, напрямую влияющими на безопасность движения.

Проходить техосмотр по-прежнему обязаны автомобили старше четырех лет при регистрации или смене владельца, а также такси, автобусы, грузовики, служебный транспорт и машины с изменённой конструкцией. При этом требования к состоянию двигателя стали строже, поскольку именно он определяет уровень вредных выбросов, а длительная работа на холостом ходу при неисправностях может негативно сказаться на показателях выхлопа.

Почему водители удаляют катализатор

Каталитический нейтрализатор не рассчитан на весь срок службы автомобиля. Со временем его соты забиваются, особенно при использовании некачественного топлива или при наличии проблем с силовым агрегатом. Это приводит к потере мощности, ухудшению разгона и росту температуры двигателя. В такой ситуации часть автовладельцев выбирает удаление катализатора как более дешевую альтернативу замене.

Снижение противодавления в выпускной системе действительно может дать небольшой прирост отзывчивости мотора. Однако после такой доработки требуется корректная настройка электронных систем. Без перепрошивки блока управления двигатель может работать нестабильно, а индикатор Check Engine — загораться даже при отсутствии серьезных поломок. Кроме того, ухудшается экологичность выхлопа, появляются посторонние запахи и шумы.

Как пройти ТО без катализатора

Отсутствие катализатора не всегда означает автоматический отказ в техосмотре. Автомобили, соответствующие стандарту Евро-4, зачастую даже после удаления нейтрализатора укладываются в допустимые нормы. На практике уровень угарного газа увеличивается с 0,2 до 0,4 процента при предельном значении 0,5 процента, что позволяет получить диагностическую карту.

Тем не менее к процедуре стоит подготовиться. Перед осмотром двигатель необходимо хорошо прогреть, поскольку на холодном моторе выбросы выше. Важно проверить состояние свечей зажигания и убедиться, что они подходят именно для этого двигателя. Не менее значим и расход моторного масла: его повышенное потребление неизбежно увеличивает содержание углеводородов в выхлопе и делает прохождение ТО практически невозможным.