Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 4:39

Новые правила техосмотра удивили водителей: один пункт решает всё

Автомобили без катализатора могут пройти техосмотр при соблюдении норм выхлопа — владелец автосервиса

Ужесточение правил техосмотра в 2025 году стало неприятным сюрпризом для многих автомобилистов. Особенно остро вопрос встал для владельцев машин без катализатора или сажевого фильтра. Тем не менее, даже в новых условиях некоторые автомобили все же могут пройти процедуру без серьезных доработок. Об этом рассказал портал naavtotrasse.ru.

Новые правила техосмотра в 2025 году

С начала 2025 года в России действуют обновленные требования к техническому осмотру. Ключевым новшеством стала обязательная проверка экологического класса автомобиля. Машины, выпущенные после 2014 года, теперь должны соответствовать стандарту Евро-5, а значит, их выхлопная система обязана работать корректно. Дополнительно введена цифровая диагностическая карта с фотофиксацией всех этапов осмотра, включая автомобиль и эксперта. Усилен контроль за тормозами, подвеской, фарами, зеркалами и ремнями безопасности, а также другими узлами, напрямую влияющими на безопасность движения.

Проходить техосмотр по-прежнему обязаны автомобили старше четырех лет при регистрации или смене владельца, а также такси, автобусы, грузовики, служебный транспорт и машины с изменённой конструкцией. При этом требования к состоянию двигателя стали строже, поскольку именно он определяет уровень вредных выбросов, а длительная работа на холостом ходу при неисправностях может негативно сказаться на показателях выхлопа.

Почему водители удаляют катализатор

Каталитический нейтрализатор не рассчитан на весь срок службы автомобиля. Со временем его соты забиваются, особенно при использовании некачественного топлива или при наличии проблем с силовым агрегатом. Это приводит к потере мощности, ухудшению разгона и росту температуры двигателя. В такой ситуации часть автовладельцев выбирает удаление катализатора как более дешевую альтернативу замене.

Снижение противодавления в выпускной системе действительно может дать небольшой прирост отзывчивости мотора. Однако после такой доработки требуется корректная настройка электронных систем. Без перепрошивки блока управления двигатель может работать нестабильно, а индикатор Check Engine — загораться даже при отсутствии серьезных поломок. Кроме того, ухудшается экологичность выхлопа, появляются посторонние запахи и шумы.

Как пройти ТО без катализатора

Отсутствие катализатора не всегда означает автоматический отказ в техосмотре. Автомобили, соответствующие стандарту Евро-4, зачастую даже после удаления нейтрализатора укладываются в допустимые нормы. На практике уровень угарного газа увеличивается с 0,2 до 0,4 процента при предельном значении 0,5 процента, что позволяет получить диагностическую карту.

Тем не менее к процедуре стоит подготовиться. Перед осмотром двигатель необходимо хорошо прогреть, поскольку на холодном моторе выбросы выше. Важно проверить состояние свечей зажигания и убедиться, что они подходят именно для этого двигателя. Не менее значим и расход моторного масла: его повышенное потребление неизбежно увеличивает содержание углеводородов в выхлопе и делает прохождение ТО практически невозможным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неверный порядок действий на АЗС приводит к переливу топлива — автоэксперт сегодня в 0:10
Перестал вставлять пистолет до оплаты — и вот почему это спасло мой кошелёк

Привычка вставлять пистолет в бак до оплаты иногда оборачивается неожиданным счётом на кассе. Моторист объяснил, где возникает риск и как его снизить.

Читать полностью » Слишком низкая цена и ошибки в упаковке считаются признаками фальсификата масла — Авто Mail вчера в 23:12
Один параметр важнее логотипа: ошибка при выборе масла дорого обходится двигателю

Контрафакт моторных масел стал привычной проблемой: почему подделок стало больше и как выбрать оригинальный продукт, не переплачивая и не рискуя двигателем.

Читать полностью » Длительный прогрев на холостом ходу вредит мотору — автоэксперт вчера в 19:31
Не прогреваю машину зимой: так экономлю время сейчас и готовлюсь к большим тратам

Отказ от прогрева двигателя зимой кажется безобидным, но со временем может обернуться серьёзным ремонтом. В автосервисе объяснили, где проходит опасная грань.

Читать полностью » Одеяло, тёплая одежда и пауэрбанк считаются обязательными предметами зимой в машине — автоэксперты вчера в 15:42
Зимой проверяют не навыки, а подготовку: этого набора в машине не хватает большинству водителей

Зимняя поездка требует особой подготовки: какие вещи действительно нужно возить в машине в мороз, чтобы справиться с неожиданной остановкой и дождаться помощи.

Читать полностью » Неправильная АКБ сокращает срок службы батареи — автоэлектрик вчера в 11:58
Раз в год делаю это с аккумулятором — и он служит уже 6 лет: соседи не верят

Аккумулятор редко выходит из строя внезапно — чаще его ресурс сокращают ошибки водителя. Автоэлектрик объяснил, что убивает АКБ раньше времени и как этого избежать.

Читать полностью » Езда без ОСАГО допускается только до регистрации автомобиля в ГАИ — автоюристы вчера в 7:10
Первые дни после покупки авто могут быть опасны: есть момент, о котором почти не говорят

Закон разрешает временно ездить без ОСАГО после покупки машины, но на практике эта норма работает не всегда и может обернуться штрафами.

Читать полностью » Поднятые дворники растягивают прижимные пружины зимой — автослесарь вчера в 3:06
Пять минут прогрева — и дворники не примерзают: перестал поднимать их на морозе

Примерзающие дворники зимой — частая проблема, но привычка поднимать щётки может навредить машине. Автослесарь объяснил, как защититься без лишних последствий.

Читать полностью » Зимний прогрев двигателя должен длиться 5-7 минут — инструктор по вождению вчера в 0:45
Выезжаю зимой на холодную? Так приближаю дорогой ремонт, а не экономлю время

Зимой привычные действия за рулём могут дорого обойтись: от лишних поломок до потери контроля на дороге. Инструктор назвал ошибки, которые делают чаще всего.

Читать полностью »

Новости
Дом
Мягкая мебель со временем накапливает запахи еды и влаги — клинеры
Туризм
Туристам рекомендовали автомаршрут через Шахрисабз к Термезу в Узбекистане - Lonely Planet
Садоводство
Пожелтение листьев связано со снижением выработки хлорофилла — садоводы
Красота и здоровье
Зимний маникюр 2026 смещается от ярких эффектов к спокойной эстетике — нейл-мастера
Наука
Магнитное чувство птиц связано с вестибулярной системой, а не со зрением — исследование
Туризм
Две недели на Бали хватает для знакомства с природой, храмами и культурой — Яндекс Путешествия
Авто и мото
Низкооктановое топливо вредит современным двигателям — моторист
Еда
Запекание утки с картофелем в рукаве позволяет получить сочное мясо — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet