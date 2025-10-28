Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину
В Челябинской области с 1 января 2026 года вырастет стоимость прохождения технического осмотра легковых автомобилей. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новые тарифы
"В Челябинской области тариф на проведение технического осмотра легковых автомобилей будет увеличен согласно постановлению регионального правительства. С 1 января 2026 года стоимость услуги вырастет с 1 097 до 1 201 рубля", — говорится в документе.
Рост составит около 9,5%. При этом тарифы утверждаются на уровне региональных властей и рассчитываются по методике, разработанной Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Кто обязан проходить техосмотр
Обязанность прохождения технического осмотра сохраняется для владельцев:
-
автомобилей старше четырёх лет - при их перерегистрации;
-
транспортных средств, в конструкцию которых вносились изменения.
По данным ведомства, ежегодно по результатам проверок оформляется свыше 5,4 миллиона диагностических карт.
Дополнительная пошлина
Кроме того, уже с 1 сентября 2025 года вступает в силу новая норма Налогового кодекса — дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение информации в систему техосмотра МВД при оформлении диагностической карты.
Эту сумму оплачивает сам владелец автомобиля дополнительно к тарифу за прохождение техосмотра.
