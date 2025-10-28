Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Техосмотр подорожает дважды: в Челябинске вводят и новый тариф, и дополнительную пошлину

В Челябинской области с 2026 года вырастет стоимость техосмотра легковых автомобилей

В Челябинской области с 1 января 2026 года вырастет стоимость прохождения технического осмотра легковых автомобилей. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые тарифы

"В Челябинской области тариф на проведение технического осмотра легковых автомобилей будет увеличен согласно постановлению регионального правительства. С 1 января 2026 года стоимость услуги вырастет с 1 097 до 1 201 рубля", — говорится в документе.

Рост составит около 9,5%. При этом тарифы утверждаются на уровне региональных властей и рассчитываются по методике, разработанной Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Кто обязан проходить техосмотр

Обязанность прохождения технического осмотра сохраняется для владельцев:

  • автомобилей старше четырёх лет - при их перерегистрации;

  • транспортных средств, в конструкцию которых вносились изменения.

По данным ведомства, ежегодно по результатам проверок оформляется свыше 5,4 миллиона диагностических карт.

Дополнительная пошлина

Кроме того, уже с 1 сентября 2025 года вступает в силу новая норма Налогового кодекса — дополнительная пошлина в размере 500 рублей за внесение информации в систему техосмотра МВД при оформлении диагностической карты.
Эту сумму оплачивает сам владелец автомобиля дополнительно к тарифу за прохождение техосмотра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ирина Текслер открыла первый Всероссийский фестиваль кокошника в Челябинске сегодня в 6:11
Русская корона XXI века: в Челябинске прошёл первый фестиваль кокошника

На форуме «Стальное кружево Урала» прошёл первый фестиваль кокошника. Ирина Текслер заявила, что он может стать ежегодным символом русской моды.

Читать полностью » В центре Челябинска установили стелу обратного отсчёта до итогов конкурса вчера в 22:26
Челябинск бросил вызов Новосибирску: начался отсчёт до культурной короны

В центре Челябинска открыли стелу обратного отсчёта до конца голосования за звание «Культурная столица 2027». Итоги объявят 14 декабря в Москве.

Читать полностью » В Челябинске депутатам гордумы запретят менять партию после выборов вчера в 21:16
Партийная клетка захлопнулась: челябинским депутатам перекрыли пути "перебежчикам"

В Челябинске хотят запретить депутатам менять партию или фракцию — нарушителей лишат мандата. Поправки ужесточат и дисциплину народных избранников.

Читать полностью » В Челябинске доходность инвестиций в новостройки составила 4,7% вчера в 20:26
Новостройка в Челябинске окупается за 21 год: эксперты оценили доходность

Новостройки в Челябинске окупаются за 21 год при доходности 4,7%. Эксперты считают, что выгоднее всего инвестировать в жильё в Махачкале и Грозном.

Читать полностью » Пользователи по Уралу пожаловались на неполадки в Dota 2 и голосовом мессенджере Discord вчера в 19:18
Геймеры в панике: Dota 2 и Discord обрушились в Свердловской области

Жители Свердловской области сообщили о сбоях в Dota 2 и Discord. Игры не подключаются, а серверы не отвечают — подобные проблемы уже были в октябре.

Читать полностью » Свердловская область заняла 20-е место в России по доступности арендного жилья для семей вчера в 18:17
Счёт на четверых: какие семьи в Свердловской области могут позволить себе аренду

Каждая вторая семья с двумя детьми в Свердловской области сможет позволить себе аренду жилья в 2025 году — но только при доходе свыше 111 тысяч рублей.

Читать полностью » В Свердловскую область доставили восемь миллионов клещей-энтомофагов для защиты сельхозкультур вчера в 17:17
Прилетели не комары, а герои: как миллионы клещей теперь охраняют Урал

На Урал самолётами доставили восемь миллионов энтомофагов — полезных клещей и насекомых, которые заменят химикаты в борьбе с вредителями.

Читать полностью » Учёные УрФУ создали мазь из грибов-трутовиков для лечения ожогов и заживления кожи вчера в 16:18
Заживляет и омолаживает: в УрФУ придумали мазь из трутовиков

Учёные УрФУ создали мазь из грибов Свердловской области, которая лечит ожоги, ускоряет заживление и омолаживает кожу — и уже подали заявку на патент.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Хибины и Кировск: маршрут по главным достопримечательностям Кольского полуострова
Дом
Эксперты рассказали, как очистить ручки кухонной плиты содой, уксусом и перекисью водорода
Еда
Заливной торт с фруктами и бисквитом готовится на основе сметанного крема с желатином
Наука
Учёные выяснили, что маска Тутанхамона могла принадлежать Нефертити — Мохаммед Эль-Гамаль
Садоводство
Посадка моркови весной без навоза и золы предотвращает деформацию урожая — агрономы
Садоводство
Сухой торф делает почву водоотталкивающей и мешает растениям впитывать влагу
Питомцы
Учёные: регулярное общение с кошкой снижает у питомцев уровень стресса
Красота и здоровье
Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet