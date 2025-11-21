Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:38

Чек за техосмотр растёт как на дрожжах: что ждёт водителей в Петербурге в 2026 году

Петербург повысит плату за техосмотр в 2026 году примерно на 9,5%

Рост стоимости обязательных процедур для владельцев транспорта вновь оказался в центре обсуждения, когда городские власти анонсировали предстоящее изменение тарифов. В Петербурге подготовлен документ, который корректирует максимальную плату за техосмотр и выводит её на новый уровень с начала 2026 года. Материал размещён на портале Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы, что подчёркивает официальность намерений.

Причины индексации и параметры изменений

Проект постановления предполагает обновление тарифной сетки примерно на 9,5 %. Это средний показатель, рассчитанный с учётом действующей стоимости услуг и прогнозируемых расходов операторов техосмотра. В документе отдельно указано, что решение вступит в силу 1 января 2026 года, а значит, подготовка к новому периоду начнётся заранее. Экономические параметры пока не раскрываются детально, однако акцент делается на необходимости выравнивания финансовой нагрузки и затрат в сфере диагностики транспорта.

Авторы проекта отмечают, что индексация призвана компенсировать рост эксплуатационных расходов и обновление диагностического оборудования. Для города подобные корректировки рассматриваются как элемент поддержания устойчивой работы пунктов техосмотра, особенно в периоды меняющихся нормативных требований. Так что повышение тарифа становится частью общей политики по модернизации инфраструктуры.

Разница в стоимости для разных категорий транспорта

Расчёты показывают, что для владельцев мототехники максимальная плата может достигнуть 678 рублей. В сегменте легковых автомобилей потолок вырастет до 2032 рублей. Эти параметры формируют ориентиры для операторов, задавая предел, выше которого стоимость услуги подниматься не сможет. Для частного транспорта изменения остаются умеренными, не выходя за рамки плановой индексации.

Иная ситуация ожидает коммерческий сектор. Перевозчики, работающие на грузовом и пассажирском транспорте, почувствуют изменения заметнее остальных категорий. Сегмент отличается повышенной интенсивностью эксплуатации машин, а требования к их техсостоянию традиционно жёстче. Поэтому корректировка тарифов в 2026 году может стать дополнительным фактором расходов, который компании будут учитывать при планировании бюджетов.

