Техосмотр автомобиля
Техосмотр автомобиля
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:23

Раньше проходил техосмотр с кузовными повреждениями, а теперь нет: одна деформация — и отказ

Неработающая фара приводит к отказу в прохождении ТО — автоэксперт

Получение диагностической карты больше не выглядит формальностью, и многие водители уже столкнулись с неожиданными отказами. Автомобиль могут не допустить к техосмотру из-за, казалось бы, не самых критичных неисправностей. Автомастер с большим стажем объяснил, какие дефекты гарантированно помешают пройти ТО и оформить ОСАГО. Об этом сообщает портал naavtotrasse. ru.

Почему пройти техосмотр стало сложнее

За последние годы требования к выдаче диагностической карты заметно ужесточились. Теперь документ нельзя оформить дистанционно через страховую компанию — автомобиль обязан пройти реальную проверку на аккредитованной станции. Диагностика проводится по всем ключевым параметрам, и даже мелкие отклонения могут стать причиной отказа, что уже стало типичной проблемой при прохождении техосмотра.

Особое внимание специалисты уделяют элементам, напрямую влияющим на безопасность движения. В первую очередь это касается обзорности, тормозной системы и исправности основных узлов, которые фиксируются не только визуально, но и с помощью стендов.

Стекла, экология и световые приборы

Одним из самых частых поводов для отказа остается поврежденное лобовое стекло. Трещины в зоне работы стеклоочистителей или в поле зрения водителя считаются критичными. До замены стекла диагностическую карту не выдадут.

Не меньше проблем возникает у владельцев машин с удаленным катализатором. Если вместо него установлен пламегаситель или элемент не справляется со своей задачей, это выявляется при замерах выхлопа. В таком случае автомобиль не соответствует заявленному экологическому классу, что напрямую связано с требованиями к экологическим нормам авто.

"Если уровень вредных выбросов превышает норму, оформить диагностическую карту невозможно, даже если машина в остальном технически исправна", — отметил автомастер в интервью порталу naavtotrasse. ru.

Отдельная категория — светотехника. Неработающие стоп-сигналы, ближний свет, поврежденные поворотники или трещины на фарах и фонарях автоматически ведут к отказу до полного устранения неисправностей.

Тормоза, электроника и кузов

При проверке ходовой части автомобиль заезжает на стенд, где выявляются любые отклонения в работе тормозов. Неисправный стояночный тормоз, дисбаланс тормозных усилий или горящие индикаторы на панели приборов становятся серьезным препятствием для прохождения ТО. Это касается и лампы Check Engine, указывающей на проблемы с двигателем или трансмиссией.

Также эксперты обращают внимание на состояние кузова. Отсутствие бампера, крупные трещины, деформации или незакрепленные элементы считаются недопустимыми. Формально проблемы могут возникнуть на любой станции, хотя на практике где-то готовы закрыть глаза на мелкие дефекты, но рассчитывать на это не стоит.

В итоге перед прохождением техосмотра разумнее заранее проверить автомобиль и устранить очевидные неисправности. Это сэкономит время, деньги и избавит от лишних споров при оформлении диагностической карты и ОСАГО.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

