Купил машину и застрял в ГАИ — не поверите, что оказалось причиной

Покупка автомобиля обычно сопровождается ожиданием быстрого оформления всех документов и регистрации в ГАИ. Однако будущему владельцу стоит заранее учитывать важный нюанс, который способен осложнить процесс — уплата утилизационного сбора. Эта пошлина напрямую связана с регистрацией автомобиля и может стать причиной задержки оформления, если о ней забыли прежние владельцы или импортеры.

Что такое утилизационный сбор и кто его платит

Утилизационный сбор — это государственная пошлина, обязательная для автомобилей, которые были произведены или ввезены на территорию России. Как правило, стоимость этой пошлины уже включена в цену для первого покупателя, однако в некоторых случаях платеж может не поступить вовремя.

Это значит, что при покупке машины важно удостовериться, что сбор был внесён, иначе регистрация автомобиля в ГАИ может быть заблокирована до момента уплаты.

Как проверить оплату утилизационного сбора

Самый простой способ — внимательно изучить паспорт транспортного средства. В графе "Особые отметки" должна присутствовать запись: "Утилизационный сбор уплачен".

Для автомобилей с электронным ПТС проверка проводится через официальные онлайн-ресурсы:

бесплатный реестр ЭПТС на портале Российского союза автостраховщиков. сайт Федеральной налоговой службы России.

Для проверки понадобится VIN-код автомобиля или номер электронного паспорта. В системе нужно найти статус оплаты утилизационного сбора — правильное значение здесь "Действующий". Важно учитывать, что если платёж был произведён недавно, обновление данных может занять от 1 до 3 рабочих дней.

Особенности старых автомобилей

Для машин, паспорт которых оформлен до 1 сентября 2012 года, требование об уплате утилизационного сбора не действует. Соответственно, отметки в ПТС об оплате отсутствовать не будут, и это не считается нарушением.

Советы шаг за шагом для проверки

Возьмите ПТС или электронный паспорт автомобиля. Если это бумажный документ, проверьте графу "Особые отметки". Для электронного ПТС зайдите на проверенные онлайн-ресурсы. Введите VIN-код или номер ЭПТС. Убедитесь, что статус оплаты отображается как "Действующий".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка машины без проверки уплаты утилизационного сбора.

Последствие: регистрация автомобиля в ГАИ заблокирована, возможна административная ответственность.

Альтернатива: проверка платежа перед сделкой, использование онлайн-сервисов для подтверждения статуса.

А что если сбор не уплачен

Если при проверке выяснится, что сбор не внесён, новому владельцу придётся оплатить его самостоятельно. Это может потребовать дополнительных расходов и задержки регистрации. В таких случаях стоит заранее обсудить с продавцом возможность возмещения этой суммы.

FAQ

1. Как узнать, что сбор уже оплачен?

Проверяйте ПТС в графе "Особые отметки" или статус оплаты через электронные реестры.

2. Сколько стоит утилизационный сбор?

Стоимость зависит от категории и возраста автомобиля, уточнить её можно на сайте ФНС или у официального дилера.

3. Что лучше: проверять ПТС лично или через онлайн-сервис?

Онлайн-сервисы удобнее и быстрее, но при наличии бумажного ПТС отметку можно увидеть сразу.

Мифы и правда

Миф: утилизационный сбор платят только новые машины.

Правда: плата обязательна для всех автомобилей, произведённых или ввезённых после установленного срока, если платеж не внесён прежним владельцем.

Миф: проверять сбор необязательно, это можно сделать позже.

Правда: без проверки регистрация может быть заблокирована, поэтому лучше убедиться заранее.

