Купил подержанный автомобиль — а ездить нельзя: неприятный сюрприз вскрылся слишком поздно

Покупка подержанного автомобиля нередко выглядит выгодным решением, но иногда за привлекательной ценой скрываются серьёзные юридические проблемы. Одна из самых распространённых ситуаций — автомобиль уже снят с учёта, о чём покупатель узнаёт слишком поздно. В результате машина есть, а пользоваться ею по закону нельзя. Об этом сообщает дзен-канал "Автоюрист. Всё о ДПС".

Почему машины от перекупщиков часто сняты с учёта

Рынок автомобилей с пробегом во многом держится на посредниках. Перекупщики выкупают транспорт у владельцев, а затем перепродают его без оформления на себя. Закон позволяет бывшему собственнику прекратить регистрацию, если по истечении 10 дней после продажи новый владелец не выполнил обязательства по переоформлению. Именно поэтому прекращение регистрации автомобиля стало привычной практикой на вторичном рынке.

Проблема в том, что посреднику регистрация не нужна — его цель состоит только в быстрой перепродаже. Покупатель же, не проверив статус машины заранее, рискует оказаться владельцем транспорта, эксплуатация которого запрещена. Внешне автомобиль может выглядеть полностью готовым к поездке, но юридически он уже исключён из действующего учёта.

Чем грозит езда на автомобиле, снятом с учёта

Передвижение на машине без действующей регистрации считается нарушением закона. Управление таким транспортным средством образует состав административного правонарушения и влечёт ответственность по КоАП РФ.

За первое нарушение водителю грозит штраф от 500 до 800 рублей. Повторная остановка инспектором может закончиться штрафом до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до трёх месяцев. Дополнительно сотрудник ГИБДД обязан изъять государственные номера и свидетельство о регистрации — для снятого с учёта автомобиля они числятся в розыске как утраченные.

Почему правило о "10 днях" не работает

Многие водители ошибочно считают, что после покупки автомобиля можно свободно ездить в течение десяти дней. На практике этот срок предназначен исключительно для выполнения регистрационных процедур. Он не даёт права эксплуатировать автомобиль, если его учёт уже прекращён.

Судебная практика подтверждает: управление машиной без регистрации, даже в пределах отведённого срока, считается нарушением. Именно поэтому штрафы за несвоевременную регистрацию авто применяются на законных основаниях, независимо от даты сделки.

Как безопасно купить автомобиль, снятый с учёта

Покупка такого автомобиля возможна, но требует внимательной проверки документов. Первый вариант — сделка с продавцом, у которого есть полный комплект бумаг, позволяющий без проблем поставить машину на учёт. Второй — наличие всей цепочки договоров купли-продажи от первого владельца до последнего продавца.

Если хотя бы одного договора не хватает, регистрация может оказаться невозможной. Поэтому перед покупкой важно сверить данные ПТС, проверить идентификационные номера и убедиться в юридической непрерывности перехода права собственности.

Какие риски остаются у покупателя

Покупка автомобиля, снятого с учёта, связана с реальными финансовыми и правовыми рисками. Среди них — штрафы, изъятие номеров, сложности с регистрацией и вероятность того, что автомобиль нельзя будет использовать законно. В отдельных случаях покупка оборачивается полной потерей вложенных средств.