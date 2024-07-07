Исследования медиков описали вредные свойства популярных овощей. Консервированный горох может вызывать газообразование и усугублять гастрит с язвой, а томаты, выращенные с химическими удобрениями, увеличивают кислотность желудка и раздражают его слизистую.
Зеленый картофель негативно влияет на нервную систему и может привести к отравлению.
Также выяснено, что свекла затрудняет усвоение кальция и повышает кислотность желудка, что особенно вредно для диабетиков, а капуста может вызвать метеоризм и боли в кишечнике, и она нерекомендуема при заболеваниях ЖКТ и щитовидной железы.
Баклажаны содержат токсины в кожуре, способные увеличивать уровень щавелевой кислоты и вызывать камни в почках.
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