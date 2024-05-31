Диетологи предупредили, что употребление брокколи в больших количествах или при неправильном приготовлении может вызвать проблемы с пищеварением из-за высокого содержания клетчатки. Это особенно важно для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Также брокколи содержит глюкозилаты, которые могут нарушить работу щитовидной железы, блокируя нормальное поглощение йода, что опасно для людей с проблемами щитовидки. Сырая брокколи может содержать токсичные вещества, такие как сульфорафан, и вызывать аллергические реакции.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется готовить брокколи на пару или варить, употреблять в умеренных количествах и не чаще двух дней подряд, а при возникновении негативных реакций обратиться к специалисту.

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