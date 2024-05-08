Диетолог из онлайн-сервиса управления здоровьем Budu Наталия Гридина поделилась рекомендациями, как избежать набора лишнего веса в течение длительных майских праздников. По её словам, в это время люди часто выбираются на пикники и устраивают пышные застолья. Она советует заранее спланировать меню и сократить потребление вредной и чрезмерно калорийной пищи.
Гридина рекомендует заполнять тарелку наполовину овощами, на четверть белком, и на четверть крупами или хлебом, чтобы сохранить сбалансированное питание. Из рациона стоит исключить сладкие и пересоленные продукты, а в ежедневный отдых добавить физическую активность. Прогулки, игры на свежем воздухе и танцы — отличные способы сжечь калории, сообщает Ореанда-Новости.
Фото: commons.wikimedia.org/TudorTulok (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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